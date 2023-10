Laufen gegen Gewalt an Frauen

„Mit Bewegung etwas bewegen“ lautete das Prinzip beim Benefizlauf „Gegen Gewalt an Frauen“. Der Lauf, der jährlich im Bezirk stattfindet, machte dieses Jahr Halt in Leopoldsdorf. Die Initiative ging von den SPÖ-Bezirksfrauen – dieses Jahr in Kooperation mit den SPÖ-Frauen Leopoldsdorf/Breitstetten – aus.

Mit der Veranstaltung wollte man auf das Thema aufmerksam machen. „Gewalt geht jeden etwas an“, findet auch Bezirksfrauenvorsitzende Sabine Hofireck. Daher durfte auch jeder, egal, ob Mann oder Frau, Kind oder Erwachsener, bei dem Benefizlauf mitmachen. Die zahlreichen Teilnehmer konnten zwischen der Kinderstrecke, der Jugendstrecke, der 3,2 km langen oder der 5,7 km langen Lauf- und Walkingstrecke wählen. Der Erlös des Tages ging an ein Frauenhaus in Niederösterreich.

Die fleißigen Läufer wärmen sich vor dem Start auf und konnten es kaum erwarten, Kilometer für den guten Zweck zu machen. Foto: Leisch