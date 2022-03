Neues Haus verbindet Generationen

Werbung

ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger, SPÖ-Bürgermeister Clemens Nagel, Südraum-Geschäftsführer Peter Schlappal und geschäftsführender SPÖ-Gemeinderat Siegfried Nemeth eröffneten im Beisein der neuen Mieter und des Gemeinderates das „Generationen-Haus Johanna“.

Barrierefrei und im Zentrum

Nagel schwärmt: „Heute geht eines der schönsten Wohnraumprojekte der Gemeinde seit Jahrzehnten in Erfüllung. Ein wahrer Wohntraum: barrierefrei im Gemeindezentrum. Zu Fuß, mit dem Rollator, nötigenfalls mit dem Rollstuhl ist alles, was man zum Leben braucht in 100 Metern Umkreis zu erreichen: Apotheke, praktische Ärzte, Supermärkte, Rathaus, Konditorei, Gasthäuser, Friseur, Fußpflege, Rotes Kreuz, Polizei und Trafik.“

Errichtet wurden mit Fördermitteln des Landes von der Genossenschaft Südraum 18 „betreubare“ und 5 „junge“ Wohneinheiten.

Die Anmeldung erfolgt über die Wohnungswerberliste der Marktgemeinde. „Das Projekt ermöglich leistbares und sorgenloses Altwerden im Herzen der Gemeinde“, schwärmt Nemeth. Sogar eine Wohnungswerberin mit 24-Stunden-Pflege wird bei den Erstbeziehern dabei sein.

Dank gilt allen, die an der Verwirklichung Anteil hatten: Ex-Bürgermeister Thomas Nentwich für die Idee, den Töchtern von Namenspatronin Johanna Gasselich, Birgit und Karin, Schlappal, dem Team vom Architekturbüro Sodl, den Nachbarn, SPÖ-Vizebürgermeister Ernst Schwarz für die Betreuung der Baustelle, Nemeth für die Betreuung der Vergabe und Eichtinger.

