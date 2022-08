Ortschef mit der Post im Clinch

Werbung

Die Post bringt allen was – auch wenn es im Falle von Leopoldsdorfs SPÖ-Bürgermeister Clemens Nagel nur Ärger ist. Wiederholt verschwinden ganze Sendungen der Gemeinde irgendwo im Nirwana der Post.

Nagel ist im Gespräch mit der NÖN mehr als sauer: „Heuer hat die Gemeinde vier Aussendungen (Amtliche Mitteilungen, Anm.) über die Post im Gemeindegebiet versandt: Im März ist ein ,Bürgermeisterbrief‘ spurlos verschwunden. Im April wurde eine Ausschreibung über den Kindergarten und Reinigungspersonal nicht zugestellt. Im Juni des heurigen Jahres hat die Zustellung der Gemeindezeitung funktioniert, bis auf ein einige Haushalte in Breitstetten, die keine Zeitung bekamen.“ Und so geht es munter weiter: Im August sei eine Stellenausschreibung für die Kinderbetreuung verschwunden. Bei der zweiten Aussendung wurde statt in Breitstetten an Haushalte in Straudorf ausgeliefert.

Nagel: „Post versagt hier auf voller Länge“

„Die Post sagt uns, dass es erst ab 25 Prozent Fehlzustellung einen Ersatz gibt, bot aber in Kulanz einen 20-Euro-Gutschein als Entschädigung an. Der Aufwand mit E-Mail-Ankündigung, Online-Formular und Verpackung etc. – man sieht den Papierkram am Foto – ist ohnehin schon groß genug. So mussten diese Vorgänge bei allen verschwundenen Aussendungen wiederholt werden. Österreich braucht ein verlässliches Zustellunternehmen für amtliche Mitteilungen. Die Post enttäuscht hier auf voller Länge“, ereifert sich Nagel.

Die NÖN konfrontierte die Post mit den Vorwürfen. Markus Leitgeb von der Pressestelle nahm Stellung: „Ich bedauere, dass es beim Versand zu Problemen gekommen ist. Das ist nicht unser Qualitätsanspruch. Alle Beteiligten – angefangen beim Postpartner, dem Logistikzentrum und der Zustellung – sind mittlerweile sensibilisiert und werden Sendungen der Gemeinde mit besonderer Sorgfalt bearbeiten.“

Er ergänzt: „Der Vollständigkeit halber darf ich anmerken, dass beim Verlust ganzer Sendungen das gesamte Beförderungsentgelt ersetzt wurde und wir unter anderem auch mit zusätzlichen Gutschriften in Kulanz reagiert haben.“

