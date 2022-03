Sammeln für die Ukraine

„Die Spendebereitschaft war phänomenal und nicht voraussehbar. Danke an alle Helfer“, so Herbert Murlasits, der eine Sammlung von Hilfsgütern in Leopoldsdorf organisierte.

Es gab alles, was die leidgeplagten Flüchtlinge dringend benötigen. Von ungetragenen Pullis, Jacken, Decken, Medikamente über Baby-Nahrung und Hygieneartikel war alles da. Die Geldspenden in der Höhe von 303 Euro werden an ein Spendenkonto überwiesen.

Die Mannschaft von Martin Storch, Ingrid und Herbert Murlasits war unermüdlich bemüht, die Spenden zu sortieren und einzupacken. Die Freiwillige Feuerwehr Leopoldsdorf unter Harald Hrabal und Michael Prybil brachte die Pakete dann nach Deutsch-Wagram.

Von dort werden sie von Pfarrer Peter Paskalis und Mathias Hittinger mit Martin Storch in die Ukraine gebracht. Für drei Familien geht es dann von dort in eine neue Herberge in Deutsch-Wagram.

