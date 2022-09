Verkehrschaos vor der Schule wird bekämpft

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Um das Verkehrschaos vor der Volksschule in den Griff zu bekommen, wurden ab Schulbeginn zwei neue Maßnahmen eingeführt, die den Schulweg für Volksschulkinder sicherer machen.

„Zum einen wird in der jetzigen Busspur eine ,Bussi & bis später‘-Haltestelle eingerichtet“, berichtet geschäftsführende Bildungsgemeinderätin Helena Franges-Vidovic (SPÖ). „Das hat den Zweck, das Kind dort aussteigen zu lassen, damit es von dort aus selbstständig in die Schule geht. Volksschulkinder können durchaus den kurzen Schulweg selbstständig in die Volksschule schaffen und gewinnen darüber hinaus ein Stück mehr Selbstvertrauen.“

Sie stellt klar: „An der ,Bussi & bis später‘-Haltestelle gilt Halte- und Parkverbot. Das bedeutet, dass man mit dem Pkw nur zum Aussteigen (lassen) anhalten darf.“

SPÖ-Bürgermeister Clemens Nagel ergänzt: „Der Gemeinderat hat das Maßnahmenpaket einstimmig beschlossen, so auch die gleichzeitig eingerichtete Einbahnregelung von Kempfendorfer Seite Richtung Lasseer Straße.“

Das heißt: Seit Schulbeginn kann man nicht mehr über die Lasseer Straße direkt vor die Volksschule fahren, sondern nur noch in die Arbeitergasse und in die Flurgasse bzw. Leopold-Figl-Gasse. Einerseits wird dadurch die „Bussi & bis später“-Haltestelle ermöglicht und andererseits ist es so für alle Kinder, die mit Rad, Roller oder zu Fuß zur Schule kommen, viel sicherer, weil sie dann keinen Gegenverkehr haben.

Diese Maßnahmen seien ein großer Schritt zu einer entspannteren Bring- und Abholsituation. Die Gemeinde dankt schon jetzt für die Mithilfe der Verkehrsteilnehmer.

