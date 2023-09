Vizebürgermeister greift bei TV-Interview die Polizei an: Aufregung

Anlässlich der Eröffnung des Kreisverkehrs in Leopoldsdorf (die NÖN berichtete) war auch ein Team von „TV 21“ vor Ort. Für den Filmbeitrag wurde unter anderen SPÖ-Vizebürgermeister Ernst Schwarz interviewt. Dieser bedankte sich bei der Baufirma und den weiteren Verantwortlichen, um am Ende des Interviews die Polizei anzugreifen.

Schwarz: „Die Gemeinde Leopoldsdorf wurde bei der Kontrolle der 3,5-Tonnen-Beschränkung der örtlichen Umleitung von der Polizei im Stich gelassen. Sie hätte ja nicht jeden Tag vor Ort sein müssen, aber während der gesamten Zeit habe ich nur zwei Mal die Polizei gesehen und ich bin täglich die Umleitung gefahren.“ Der Vize weiter: „Das ist in der Bevölkerung nicht gut angekommen. Die Leute sagen zu mir, die Polizei kommt nur dann, wenn ein Licht nicht geht. Das ist in Leopoldsdorf bekannt, dass die Exekutive die Leopoldsdorfer im Stich gelassen hat!“

Leopoldsdorfs SPÖ-Vizebürgermeister Ernst Schwarz sorgte mit seiner Aussage für Aufregung. Foto: privat, Viktoria Radojkovic-Herok

Das Interview von Schwarz kam nicht bei allen Marchfeldern gut an. Eine Leopoldsdorferin, die sich als langjährige SPÖ-Wählerin bezeichnet, sei über die Wortwahl „wirklich entsetzt“. Zu sagen, dass die Exekutive die Leopoldsdorfer im Stich gelassen hat, stimme schlichtweg nicht: „Ich bin selbst täglich die Umleitung gefahren und habe die Polizei des Öfteren gesehen. Ich frage mich, wo hier die sozialdemokratische Gesinnung bleibt, wenn man nicht das gemeinsame Gespräch sucht.“

Die Exekutive zu kritisieren, anstatt diese zu unterstützen, befremde die Leopoldsdorferin: „Wir sollten froh und dankbar sein, im Ort eine Polizeiinspektion zu haben, auch wenn diese ebenso für Breitstetten, Obersiebenbrunn und Untersiebenbrunn zuständig ist.“ Der Bau des Kreisverkehrs habe im Sommer, also in der Haupturlaubszeit, stattgefunden, wo auch Polizisten auf Urlaub waren: „Unser Vizebürgermeister sollte wissen, dass man ganz besonders in den Sommermonaten oftmals Dinge nicht sofort erledigen kann, da es die Personalressourcen nicht zulassen.“

Gänserndorfs Bezirkspolizeichef-Stellvertreter Karl Löffler kann die Kritik von Schwarz nicht nachvollziehen. Foto: privat

Was sagt Schwarz zur Kritik der Leopoldsdorferin? „Ich stehe zu meiner Aussage. Was die Dame sagt, kann ich nicht nachvollziehen.“ Die Gemeinde Leopoldsdorf, vor allem er selbst, hatte den Kontakt zur Exekutive gesucht. Schwarz habe mit dem Bezirkshauptmann, dem Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter und der Exekutive Leopoldsdorf gesprochen: „Ich habe im Interview nur diese eine Sache angekreidet - nämlich dass zu wenig kontrolliert wurde, aus welchem Grund auch immer.“

Das wiederum kann die Polizei nicht nachvollziehen. Bezirkspolizeichef-Stellvertreter Karl Löffler zur NÖN: „Das ist die subjektive Meinung bzw. Sichtweise des Vizebürgermeisters. In Wirklichkeit haben wir dort oft kontrolliert. Von uns stand sogar ein Experte für Schwerverkehr im Einsatz.“