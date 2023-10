Landtag kämpft gegen das Dauerblinken der Windräder

Wer in den Windkraft-Bezirken wie Mistelbach, Gänserndorf oder Bruck an der Leitha lebt, kennt sie: Die rot blinkende Nachtkennzeichnung auf den hunderten Windrädern erschwert einem etwa beim Autofahren in der Nacht die Sicht. Wird die Windkraft, wie geplant, in Niederösterreich noch weiter ausgebaut, wird auch das rote Blinken am schwarzen Nachthimmel künftig noch mehr. Die Lichter sind laut internationalen Vorgaben vorgeschrieben. „Die Menschen, die in der Nähe der Windkraftanlagen leben, empfinden die Dauerblinker aber als Einschränkung der Lebensqualität. Dabei gäbe es mit der Verwendung einer sogenannten bedarfsgesteuerten Nachtkennzeichnung eine einfache Abhilfe. Dafür fehlen in Österreich aber die notwendigen gesetzlichen Grundlagen“, erklärt Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP). Er betont, dass der Landtag das zuständige Verkehrsministerium von Ministerin Gewessler (Grüne) auf seine Initiative hin vor eineinhalb Jahren per Resolutionsantrag bereits aufgefordert habe, diese endlich zu schafften.

Bis wenige Stunden vor der Landtagssitzung am Mittwoch, in der die Aufforderung erneuert wurde, herrschte jedoch Funkstille von den zuständigen Bundesstellen, kritisiert Wilfing: „Kurz vor der Sitzung wurde uns mitgeteilt, dass mittlerweile an den rechtlichen Voraussetzungen gearbeitet wird und im besten Fall mit einer Umsetzung ab dem kommenden Jahr zu rechnen ist“, berichtet er. Mit dem abermaligen - einstimmigen - Beschluss solle einerseits sichergestellt werden, dass es zu keinen weiteren Verzögerungen kommt. Anderseits unterstütze man damit wir den Wunsch der betroffenen Bürgerinnen und Bürgern, dass die roten Dauerblinker bald der Vergangenheit angehören.

Der Blick nach Deutschland zeige für den Landtagspräsidenten jedenfalls, dass die Umstellung keine Hexerei sei: Dort gebe es schon seit dem Jahr 2020 die gesetzlichen Rahmenbedingungen, dass die Nachtkennzeichnung von Windrädern nur dann aktiviert wird, wenn sich ein Luftfahrzeug dem Gefahrenbereich nähert. „Daher gehe ich davon aus, dass wir in Österreich das Rad – in diesem Fall die rote Leuchte – nicht neu erfinden müssen, sondern auf die Erfahrung und die notwendigen Rahmenbedingungen in unserem Nachbarland aufbauen können. Jeder Tag, an dem die Bevölkerung der Windkraft-Bezirke nicht mehr durch das nächtliche Dauerblinken belästigt werden, ist ein guter Tag“, meint Wilfing.