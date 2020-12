Hilfe für alle, die unverschuldet in Not geraten sind – rasch und unbürokratisch. In der aktuellen Situation ist dies eine Forderung aus vielen Bereichen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens und dementsprechend auch ein Versprechen der Politik, diese überlebenswichtige finanzielle Hilfe bereitzustellen. Die „Lions Clubs International“ haben diese rasche und unbürokratische Hilfe als Grundsatz ihrer Tätigkeit gewählt. Die NÖN sprach mit Heinz Hofstetter, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Lions-Clubs Gänserndorf.

NÖN: Schon im Namen „Lions Club International“ ist zu erkennen, dass es sich um eine internationale Organisation handelt. Wann und wie ist sie eigentlich entstanden?

Hofstetter: Mitten im Ersten Weltkrieg wurde vom Amerikaner Melvin Jones der erste Lions- Club gegründet. Die zwei Grundpfeiler „Hilfe leisten“ und dies in einer „Clubgemeinschaft von gleichinteressierten Freunden“ führten zu einer raschen Ausbreitung in den USA, nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa und ab 1952 in Österreich. Zahlen, die diese weltweite Ausbreitung untermauern: In mehr als 200 Ländern sind in rund 46.000 Lions-Clubs etwa 1.4 Millionen Mitglieder vereint.

Wie sehen dazu die Zahlen in Österreich aus?

Hofstetter: Der „Multidistrikt 114“ – so die formelle Bezeichnung von Österreich in der Lions-Organisation – zählt derzeit an die 300 Clubs mit über 9.000 Mitgliedern.

Und einer von diesen 300 Clubs ist der Lions Club Gänserndorf – mit wie vielen Mitgliedern?

Hofstetter: Derzeit 37, corona-bedingt verzögerten sich geplante Neuaufnahmen, sodass wir in hoffentlich naher Zukunft 40 Mitglieder zählen werden.

Wie kann man denn „Löwe“ werden?

Hofstetter: Grundsätzlich kontaktieren die Clubs Personen, die den bereits erwähnten Grundpfeilern „aktiv Hilfe leisten wollen“ und „Interesse und Eignung für ein Clubleben gleichgesinnter Freunde“ entsprechen. Innerhalb der Lions-Organisation gibt es die „Leo Clubs“. Da diese nach den gleichen Grundsätzen mit den identischen Zielen arbeiten, kann man die Leos durchaus als „Club für Jung-Lions“ bezeichnen. In unserem Club kamen die Neuaufnahmen der letzten Zeit ausschließlich aus dem Leo- Club Gänserndorf.

Sie haben gerade die Ziele der Lions und der LEOS erwähnt. Welche sind diese Ziele und wie werden sie in die Tat umgesetzt?

Hofstetter: Unverschuldet in Not geratenen Menschen rasch und unbürokratisch zu helfen. Um diese Hilfe leisten zu können, braucht man die entsprechenden finanziellen Mittel. Zu diesen kommen wir durch sogenannte „Activities“ – Veranstaltungen, die wir organisieren. Den Reinerlös dieser Veranstaltungen geben wir dann eben „rasch und unbürokratisch“ an jene weiter, die Hilfe benötigen.

Gibt es Beispiele für die Veranstaltungen, die der Lions Club Gänserndorf organisiert?

Hofstetter: Die Einträglichste ist das alljährlich am 1. Mai stattfindende Golfturnier auf der Anlage in Schönfeld. Aber auch durch die Organisation von Sommerfesten, Heurigenwochenenden, Punschständen, Konzerten, Kabarettabenden und Ähnlichem erwirtschaften wir uns die Mittel für die eingehenden Unterstützungsansuchen. Zusätzlich versuchen wir, für unsere Veranstaltungen Sponsoren zu gewinnen und so die Erträge zu erhöhen.

Unterstützungsansuchen: Wie geht das vor sich?

Hofstetter: Personen – meist Familien – wissen von uns oder werden von öffentlichen Einrichtungen auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, sich für Unterstützung an uns zu wenden. Diese Ansuchen werden eingehend geprüft und schlussendlich innerhalb des Clubs zur Abstimmung gebracht.

Können Sie uns Beispiele für erfolgte Unterstützungen nennen?

Hofstetter: Ohne Namen nennen zu dürfen – z. B. Familien, die durch unglaublich tragische Schicksalsschläge vor finanziellen Belastungen stehen, die sie ohne finanzielle Unterstützung nicht meistern können: teure Therapien, therapeutische Hilfsgeräte wie z. B. Aufricht-Rollstühle und Ähnliches. Oder Unterstützung von Schulen, die mit unserer Hilfe ihre Einrichtungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen verbessern können. Bei größeren Hilfsprojekten nutzen wir die guten Kontakte zu den anderen Lions Clubs unserer Region, dem Lions-Club Deutsch Wagram und dem Lions-Club Marchfeld. Von diesen erhalten wir Unterstützung, umgekehrt unterstützen wir auch sie bei Bedarf.

Größte Anerkennung erhielten wir für das Unterstützungsprojekt „Hochwasserhilfe“ bei der Flutkatastrophe entlang der March im Jahr 2006. Unser damals noch ganz junger Club organisierte eine Hilfsaktion, an der sich 72 Lions-Clubs aus fast allen Bundesländern und 20 Privatpersonen beteiligten. Insgesamt 220.000 Euro konnten in Beträgen von 3.000 bis 5.000 Euro den Hochwassergeschädigten übergeben werden.

Sie sagten, 2006 waren die Gänserndorfer Lions ein junger Club. Geben Sie uns einen kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte.

Hofstetter: Im Jahr 2005 wurde unser Club von insgesamt 23 „Gründungsmitgliedern“ gegründet, der erste Präsident war der Groß-Schweinbarther Gemeindearzt Helmut Legat. Im Laufe der Jahre wuchsen wir zur derzeitigen Größe. Zur Zeit ist der Baumeister und Gerichtssachverständige Johann Haumer unser Präsident – der Achte in der Reihe der Präsidenten. Diese Funktion wechselt ja alle zwei Jahre. Gerade die erwähnte Hochwasserhilfe 2006 brachte dem jungen Club bewundernde Anerkennung und schlagartige Bekanntheit. Man schätzte unseren Einsatz für die Allgemeinheit, das erleichterte auch das Aufbringen von Geldern für unsere weiteren zukünftigen Aktivitäten.

Gerade in der augenblicklichen Situation ist es sicher nicht einfach, eben diese finanziellen Mittel für eingehende Unterstützungsansuchen aufzubringen.

Hofstetter: Natürlich wird unser Clubleben derzeit „auf Distanz“ abgewickelt. Das heißt: Ohne Club-Versammlungen, die sonst in eiwöchigem Rhythmus stattfinden. Nur mittels E-Mails bzw. Telekommunikation gibt es derzeit Besprechungen. Auf diese Art werden die natürlich auch jetzt eingehenden Unterstützungsansuchen behandelt und zur Entscheidung gebracht.

Und zur Frage des Aufbringens der notwendigen Mittel: Wir werden jetzt ein Jahr lang keine „Activities“ organisieren können. In den letzten Jahren aber haben wir mit großem Einsatz aller Club-Mitglieder und deren Gattinnen bzw. Partnerinnen sehr erfolgreich „Activities“ durchgeführt. Auf diese Erträge können wir derzeit noch zurückgreifen. Sobald es die Umstände erlauben, werden wir mit der Organisation der für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen loslegen – wir können es kaum erwarten.