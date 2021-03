Ein NÖN-Bericht in der Vorwoche über das Projekt Glasfaseranschluss in Bad Pirawarth veranlasste einen Leser aus Auersthal zu einem kritischen Blick auf die Vorgänge in seiner Heimatgemeinde. Er beklagt mangelnde Information, von Förderungen seitens der Gemeinde ganz zu schweigen.

In Bad Pirawarth läuft derzeit ein Projekt für den Glasfaserschluss der Haushalte in Kooperation mit der Gemeinde, die intensive Information betreibt und sogar die Anschlusskosten mit 200 Euro fördert. Ein Umstand, der einen NÖN-Leser auf den Plan rief. „Bei uns wird einfach aufgegraben. Es gibt keinerlei Information, geschweige denn eine Unterstützung seitens der Kommune“, ärgert sich der Mann. Er sei nach Hause gekommen und ein Arbeiter habe ihn gefragt, ob er auch einen Glasfaseranschluss wolle. „Ich war perplex, weil ich davor nichts davon gehört habe, dass angeschlossen wird“, so der Leser. Auch sei ihm eine ungeeignete Anschlussstelle angeboten worden.

„Jetzt stehen Kabel bei Häusern heraus, wo anzunehmen ist, dass diese wohl kaum einen Glasfaseranschluss brauchen“, so der Leser weiter. Die NÖN fragte bei ÖVP-Bürgermeister Erich Hofer nach: „Das ist ein Projekt von A1, die bei uns wegen der Grabungsarbeiten angefragt haben. Der Bauträger, eine Genossenschaft, ist hier die treibende Kraft. Es soll der neu zu errichtende Wohnblock in der Badsiedlung mit Glasfaser ausgestattet werden.“ Er ist aber nicht sonderlich glücklich mit der Vorgangsweise von A1. „Ich habe nochmals mit dem Telekomanbieter gesprochen, weil sich am Gemeindeamt die Nachfragen häufen, worum es hier geht. Es wurde ihm mitgeteilt, dass eben nur der Lückenschluss zu eben jener Wohnhausanlage hergestellt wird. Anrainer am Verlegungswege werden lediglich von der Baufirma kontaktiert, ob gleich eine Leerverrohrung gewünscht ist. Extra- Information seitens A1 gebe es nicht.

Was sagt eigentlich A1 dazu? „Ein geförderter Glasfaserausbau ist in Planung. Aufgrund der Anbindung der neuen Badsiedlung und der damit verbundenen Bautätigkeiten werden Teile der Weingartenstraße und des Alleewegs schon jetzt aufgegraben. Dadurch ergab sich die Möglichkeit, angrenzende Grundstücke bereits jetzt mit Glasfaser anzubinden. Die Betroffenen werden informiert“, heißt es.