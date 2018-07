Landesrätin Petra Bohuslav überreichte persönlich die Auszeichnung an die Obfrau der Marchweingärtner Agnes Lehner-Minkowitsch und brachte als Zusatzpräsent noch einen Gutschein über 3.000 Euro für Medienkooperation mit. „Damit könnt ihr das Fest noch bekannter machen. Ich werde das auch gleich mal ein paar hundert Leuten erzählen“, prophezeite die schwarze Landesrätin mit roter Bluse. Was sie mittels Facebook Nachricht auch umgehend erledigte. Moderator Hannes Weitschacher vom Weinviertel Tourismus stellte sich bei Minkowitsch mit einem sommerlichen Blumenstrauß ein, die den Bernsteinwein als Botschafter für die Marchregion ansieht.

Für Stefan Bauer von der Niederösterreich Werbung gehört Wein zum Genießer-Land Niederösterreich. Auch Bohuslav sieht den Rebensaft als fixem Bestandteil im Tourismus. Jedenfalls war die Verkostung der Marchregion-Weine samt dem außergewöhnlichen Flair der Location inmitten der Weinrieden am Rochusberg Hauptgrund für die Gäste, das Fest zu besuchen. Was in den frühen Abendstunden ob der dann nicht mehr ganz so brennender Hitze gut gelang.

Otto Auer, Vizepräsident der Landeslandwirtschaftskammer fand sich in angeregtem Gespräch mit dem Obmann der Bezirksbauernkammer Manfred Zörnpfenning, sein Pendant von der Wirtschaftskammer Andreas Hager fand Gelegenheit zu einem Plausch mit der quirligen Landesrätin, die beim Rundgang durch das Festgelände schon mal die Rotweintrauben probierte. Von Lagerhaus Marchfeld war Hannes Lang gekommen, die Bürgermeister vertrat der Ortschef von Jedenspeigen Alfred Krido und der rote Nationalrat Rudolf Plessl kam im sommerlichen Weiß.