Aufregung gab es vergangene Woche bei den Badegästen des „Vierer“-Badeteichs: Was zuerst aussah wie eine kopfüber im Schlick steckende Bierflasche, entpuppte sich als Fluggranate aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Anrainerin (Name der Redaktion bekannt) berichtet von den Schrecksekunden: „Einige Badegäste wollten das Ding aus dem Wasser ziehen, damit sich niemand an ihr verletzten kann. Doch was aussah wie ein Flaschenhals, war eine Granate.“

Nachdem die Badegäste die Polizei verständigt hatten, rückte der Entminungsdienst an und barg das gefährliche Objekt. „Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Granate explodiert wäre“, so die Anrainerin. Ein Polizeibeamter soll vor Ort zu ihr gesagt haben, dass die Munition noch scharf war. Sie fordert nun eine eingehende Untersuchung des Badeteichs durch professionelle Kampfmittelsucher.

Munition tauchte aus dem Schlick auf

„Leider wurden dort schon öfter Relikte aus dem Weltkrieg gefunden. Sie tauchen hin und wieder aus dem Schlick am Grund des Sees auf“, weiß SPÖ-Bürgermeister Robert Meißl. Er habe bereits vor Jahren ein genaues Absuchen des Teiches durch einen Kampfmittelsuchdienst veranlasst: „Damals wurde der Grund mit Tauchern und speziellen Ortungsgeräten genauestens abgesucht – jedoch ohne Ergebnis.“

Meißl vermutet, dass zahlreiche Waffen und Munition gegen Kriegsende von Soldaten in der Grube der ehemaligen Mannersdorfer Ziegelei – wo sich heute der Teich befindet – entsorgt wurden.