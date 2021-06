Eine beschauliche Fischerhütte am Ufer der March wurde Anfang Juli 2020 zufällig zum Zielobjekt eines 29-jährigen Slowaken, der sich mit dem Einbruch seinen weiteren Drogenkonsum sichern wollte. Der gelernte Koch erbeutete Lebensmittel, Bekleidung und Fischereizubehör in einem Gesamtwert von 180 Euro. Was er jedoch in der Fischerhütte zurückließ, da er sich beim Einschlagen der Scheibe verletzte, war seine DNA, die die Behörden auf seine Spur brachte.

Liste der Verurteilungen ist bereits lang

Seine Schuld gestand er vor Richterin Monika Zbiral am Landesgericht Korneuburg unumwunden ein, auch wenn ihm – bedingt durch den Drogenkonsum – nähere Erinnerungen an die Tat fehlten. Der 29-Jährige ist zwar in Österreich unbescholten, kann aber in seiner Heimat auf eine „stolze“ Liste von bereits sieben Verurteilungen verweisen; zuletzt im Oktober letzten Jahres fünf Monate für Fahren ohne Fahrerlaubnis – ein Delikt, welches das österreichische Strafrecht so nicht kennt.

Fünf Jahre seines Lebens hat der slowakische Mann bereits im Gefängnis verbracht. Mit dem aktuellen Urteil wegen Einbruchsdiebstahl kommen zehn Monate unbedingter Freiheitsstrafe dazu.

Und hernach erwartet ihn in seiner Heimat ein erneuter Haftaufenthalt von immerhin acht Monaten. Dieses Urteil war zum Zeitpunkt des Schuldspruchs in Korneuburg allerdings noch nicht rechtskräftig.