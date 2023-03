Dorf trauert um Alt-Ortschef

Der ehemalige ÖVP-Bürgermeister Josef Leberbauer verstarb am vergangenen Mittwoch im 84. Lebensjahr. Leberbauer war nicht nur 13 Jahre lang Ortschef von Mannsdorf, er wurde auch mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes NÖ ausgezeichnet.

Leberbauer war verheiratet mit Gattin Grete und hinterlässt zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Seine politische Karriere begann Leberbauer als Gemeinderat (von 1980 bis 1984), in der nächsten Periode von 1985 bis 1989 war er bereits geschäftsführender Gemeinderat und schließlich wurde der Bauer 1990 zum Bürgermeister der kleinen Gemeinde an der Donau gewählt.

Dieses Amt sollte er 13 Jahre lang innehaben, bis ihn 2003 Norbert Unger an der Gemeindespitze ablöste. In dieser Zeit konnte Leberbauer aber zahlreiche große Projekte für „sein“ Mannsdorf realisieren: So wurde in seiner Amtszeit die Kläranlage neu gebaut, es wurde Bauland im Wohngebiet geschaffen, das Büro im Amtsgebäude wurde modernisiert und die Umstellung auf elektronische Datenverarbeitung durchgeführt. Außerdem wurde ein Notstromaggregat für das Wasserhaus neu angeschafft und der örtliche Friedhof erweitert.

„In der Gemeinderatssitzung am Dienstag haben wir eine Schweigeminute für Josef Leberbauer abgehalten“, berichtet ÖVP-Bürgermeister Christoph Windisch.

