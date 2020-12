Der Streit zwischen einer rumänischen Erntehelferin und dem Landwirtschaftsbetrieb Sulzmann (die NÖN berichtete) entwickelt sich immer mehr zu einem Stellvertreterkrieg. Auf der einen Seite agiert Unternehmensberater Michael Slamanig, der die Sulzmanns vertritt, auf der anderen Seite kämpft Patrick Slacik, NÖ-Landessekretär der Produktionsgewerkschaft PRO-GE, zugunsten der Rumänin.

Zur Erinnerung: Die Erntehelferin hatte die Wohn- und Arbeitsbedingungen in Mannsdorf angeprangert. So soll es Schimmel an den Wänden, Ungeziefer im Bett, ein Schlafzimmer für elf Personen und Stundenlöhne von lediglich vier Euro bei Arbeitstagen, die bis zu 14 Stunden dauerten, gegeben haben. Mehrere Behörden (Sozialversicherung, Finanzpolizei, Arbeitsinspektorat) nahmen daraufhin den Bauernhof unter die Lupe. Sie entdeckten aber so gut wie nichts Verwerfliches – außer eine Handvoll Wasser- bzw. Schimmelflecken.

„Zurückweisungen von Klagen wegen eines Formalfehlers sind nichts Außergewöhnliches.“ Patrick Slacik, Gewerkschaftssekretär

Der Fall rief auch die PRO-GE auf den Plan. Sie wollte in der Folge den Streit vor Gericht austragen. Slacik damals zur NÖN: „Wir verklagen die Firma Sulzmann. Es gibt noch sechs weitere Erntehelfer, die die Vorwürfe bestätigen. Sie mussten zum Beispiel bis zu 17 Stunden am Tag arbeiten.“

Unternehmensberater Michael Slamanig vertritt den Landwirtschaftsbetrieb Sulzmann. NÖN

Zum Prozess kam es aber gar nicht. Grund: Die Gewerkschaft hatte bei der Klageschrift die beklagte Partei falsch bezeichnet. Slamanig, selbst studierter Jurist: „Dies lernt man im ersten Semester eines Jus-Studiums. Damit ist das Ganze erledigt. Ein zweites Mal kann die Gewerkschaft in diesem Fall nicht mehr klagen.“ Somit sei der Betrieb Sulzmann nun von allen Vorwürfen entlastet, freute sich Slamanig.

Noch gibt sich die PRO-GE aber nicht geschlagen. Landessekretär Slacik kontert jetzt die Aussagen des Unternehmensberaters: „Zurückweisungen von Klagen wegen eines Formalfehlers sind nichts Außergewöhnliches.“

Die Behauptung Slamanigs, dass die Firma Sulzmann von allen Vorwürfen entlastet sei und dieser Fall nicht mehr geklagt werden könne, weist die Gewerkschaft entschieden zurück. Slacik: „Wir haben bereits Klagen gegen die drei Gesellschafter von Sulzmann eingebracht, ein Gerichtsverfahren ist somit anhängig.“

Der Arbeitnehmer-Vertreter abschließend: „Slamanig soll sich lieber bemühen, die von den Behörden aufgedeckten Missstände in Ordnung zu bringen, anstatt Unwahrheiten zu verbreiten.“