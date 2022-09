Voller Einsatz seit 140 Jahren

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Der ganze Ort war auf den Beinen und strömte zum Kirchenplatz, wo in der Halle der Familie Magoschitz das 140-jährige Bestehen der Feuerwehr zelebriert wurde.

Der Orther Musikverein spielte, dirigiert von Anton Wagnes, groß auf auch die Orther ÖVP-Vizebürgermeisterin Elisabeth Wagnes musizierte mit. Dann enterte FF-Kommandant Markus Unger, der auch die Moderation des Festakts innehatte, die Bühne und begrüßte die Ehrengäste:

ÖVP-Nationalrätin Angela Baumgartner, FPÖ-Landtagsabgeordneten Dieter Dorner, Gerhard Gürtlich aus dem Klimaministerium, Bezirkshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Merkatz, SPÖ-Bezirksvorsitzenden René Zonschits, die ÖVP-Bürgermeister Christoph Windisch und Johann Mayer (Orth), FF-Bezirkskommandant Georg Schicker, Klaus Adler von der Mistelbacher Kaserne, Karl Löffler vom Bezirkspolizeikommando sowie Abschnittskommandant Engelbert Herney – um nur einige zu nennen.

Windisch gratulierte „seiner“ Wehr zum Jubiläum: „Der Weg von Pumpenwagen zum modernen Einsatzfahrzeug war lang. Heute gibt es mehr technische als Brandeinsätze. Aber auch abseits dessen ist in Krisenzeiten – wie bei den Corona-Teststraßen – immer Verlass auf die Feuerwehren. Und natürlich stellten Hochwässer große Herausforderungen dar.“

Unger gab einen kurzen Abriss über die Geschichte der Wehr, die in allen Details in einer eigens kreierten Ausstellung dargestellt war: „Nach der Gründung 1882 und der Eingliederung in den FF-Bezirk Groß-Enzersdorf wurde Mannsdorf 1939 Teil des Wiener Feuerwehrwesens und kam erst 1956 wieder zu Niederösterreich. In den 70er- und 80er- Jahren gab es eine sehr erfolgreiche Wettkampfgruppe und in den vergangenen 30 Jahren wurde der Fuhrpark modernisiert.“

Zeuge dessen waren die vor der Halle ausgestellten Fahrzeuge – vom Pumpenwagen über den legendären Opel Blitz bis zu den modernen Einsatzfahrzeugen. Unger beschrieb aus eigenen Erfahrungen auch die Verhältnisse in anderen Ländern, wie Kroatien, in denen es keine Freiwillige Feuerwehr gibt und Einsatzkräfte ungleich länger zu ihren Einsatzorten brauchen.

Auch Merkatz, Gürtlich, Dorner, Baumgartner und Schicker betonten die Wichtigkeit der FF-Kameraden. Zuletzt gab es für die Feuerwehr eine Urkunde und an Bettina Mayer vom Dorferneuerungsverein wurde die Florianiplakette verliehen. Dann startete die Party mit den „Dirndlrockern“.

