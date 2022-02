Ärger über Ausfälle bei Ostbahn

Es ist nicht leicht, dieser Tage von Marchegg nach Bratislava zu kommen – zumindest, wenn man die umweltfreundliche Alternative Bahn nutzt. Diese Erfahrung musste ein Marchegger (Name der Redaktion bekannt) bereits mehrmals machen.

Der Mann beschwert sich über zahlreiche Zugsausfälle zwischen den beiden Hauptstädten Wien und Bratislava. Nicht zum ersten Mal musste sich der Marchegger am 26. Jänner ärgern, weil der REX 8 nach Bratislava mit Planabfahrt um 8.03 Uhr in Marchegg ausfiel. Auch der Zug in die Gegenrichtung, der um 9 Uhr in Marchegg sein sollte, fuhr nicht. „Es passiert in den letzten Wochen immer öfter, dass Berufspendler ihren Arbeitsort nicht rechtzeitig erreichen. Kann man von Bürgern fordern, dass sie durch Benützung von Zügen die Umwelt unterstützen, wenn gleichzeitig die Züge gestrichen werden?“

Die ÖBB reagierten wie folgt: „Die Pünktlichkeit unserer Züge ist uns ein großes Anliegen. Sollte hier ein anderer Eindruck entstanden sein, entschuldigen wir uns in aller Form“, heißt es vom ÖBB-Kundenservice. Und weiter: „Wir bestätigen, dass der REX 8 aufgrund einer technischen Störung am Triebwagen nicht wie geplant geführt werden konnte. Da dieser Zug ebenso als REX 8 in die Gegenrichtung verkehrt, musste auch diese Verbindung störungsbedingt ausfallen.“

Die Züge würden regelmäßig gewartet: „Tritt dennoch kurzfristig eine Störung auf, kümmern sich Techniker sofort um die Behebung. Sollte das vor Ort nicht möglich sein, muss der Zug eingezogen werden. Da sich ein Großteil unseres Wagenmaterials auf Schiene befindet, ist es leider nicht immer möglich, kurzfristig Ersatz bereitzustellen.“

Angst vor Covid: Überfüllte Wägen wegen Zugsausfällen

Aber auch am 4., 5. und 6. Februar kam es zu Zugsausfällen auf derselben Strecke: „Als ich in Bratislava war und mit dem Zug um 13.37 Uhr fahren wollte, erfuhr ich, dass dieser gestrichen ist“, so der ÖBB-Kunde. Dazu kommen Bedenken wegen Covid-19: „Ich musste mit vielen anderen Passagieren mit dem Zug um 14.37 Uhr fahren. Somit waren alle Wägen überfüllt, was das Ansteckungsrisiko in Zeiten der Omikron-Variante erhöht.“

Die ÖBB sind um Kalmierung bemüht: „Wir bedauern sehr, dass Sie neuerlich von Zugausfällen betroffen waren. Grund dafür waren erneut technische Störungen an den Zügen bzw. daraus resultierende Folgeausfälle. Die verantwortlichen Fachbereiche setzen bereits alles daran, die Situation zu verbessern.“ Ob das den Mann beruhigen wird? Er berichtet jedenfalls von einem weiteren Zugsausfall am vergangenen Samstag ...

