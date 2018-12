Ein Gläschen zu viel und das Temperament eines 55-jährigen Weinviertlers neigt, mit ihm durchzugehen. So brachte am 11. August dieses Jahres der Anblick der Hausfassade das Blut des alkoholisierten Marcheggers wieder einmal in Wallung. Er suchte seinen Bruder und dessen Ehefrau, die die andere Doppelhaushälfte bewohnen, auf. Ein Wort ergab das andere und schon war ein heftiger Streit im Gange.

Blieb es zunächst bei Verbalgefechten, verschwand der 55-Jährige und tauchte mit einer Axt in der Hand wieder auf. Der bedrohliche Anblick genügte, das Paar in die Flucht zu schlagen. Es erstattete Anzeige.

Bis zum Prozess wegen gefährlicher Drohung war ausreichend Zeit, die erhitzten Gemüter der zerstrittenen Brüder abzukühlen. So zeigte sich der Axtschwinger vor Gericht einsichtig und reumütig: „I war halt besoffen, es tut mir leid.“ Die Bedrohten zogen es vor, sich einer Aussage zu entschlagen, um die zugespitzte Situation für den Beschuldigten nicht zu verschärfen. „Blut ist dicker als Wasser“, kommentierte der Richter und er verhängte über den vorbestraften Marchegger zwei Monate auf Bewährung. Rechtskräftig.