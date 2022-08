Marchegg: Angelobung zwischen Schloss und Störchen

Werbung

„Meine Angelobung ist etwa 35 Jahre her und war sehr erheben“, erinnerte sich Marcheggs Bürgermeister Gernot Haupt, als er zu den 62 Rekruten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 aus Mistelbach im Schlosspark gegenüberstand. Woran er sich noch erinnerte? „An die langen Reden der Politiker“, hielt er sich bewusst kurz – vor allem in Anbetracht der heißen Temperaturen.

NÖs Militärkommandant Martin Jawurek erinnerte in seiner Rede daran, dass sich durch Corona vieles verändert habe. „Nun sind wir wieder da, wo wir hingehören: In der Mitte der Bevölkerung.“ Eine Angelobung sei immer eine große Auszeichnung für eine Gemeinde und eine Chance, sich den Gästen zu präsentieren.

"Werden Sie Markenbotschafter des Bundesheeres"

Seit 24. Februar, dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine, sei wohl allen bewusst, dass auch Österreich ein einsatzfähiges Bundesheer brauche. Darum ist er stolz auf die jungen Soldaten, dass sie sich entschieden haben, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. „Ich fordere Sie auf: Werden Sie Markenbotschafter des Bundesheeres.“

Für Landtagsabgeordneten René Lobner sei es jedes Mal ein beeindruckendes Bild, wenn er die jungen Soldaten bei einer Angelobung sehe. Sich für den Dienst an der Waffe zu entscheiden, sei nicht selbstverständlich und nicht immer einfach. „Ihr seid immer da, wenn die Bevölkerung euch braucht“, dachte auch Lobner an die Coronazeit und daran, dass erste Teststraßen nicht ohne die Hilfe des Bundesheeres durchgeführt hätten werden können. Aber auch beim Grenzschutz oder Katastropheneinsätzen sei das Bundesheer stets zur Stelle. „Sie haben die richtige Entscheidung getroffen“, richtete sich der Abgeordnete an die Rekruten.

Treuegelöbnis im Marchegger Schlosspark

Diese durften danach „in schon fast kitschigem“ Ambiente, wie Lobner mit Blick aufs Schloss Marchegg und die Störche auf den Rauchfängen meinte, ihr Treuegelöbnis schwören. Jawurek gratulierte dem kommandierenden Soldaten Herwig Graf zur perfekten Haltung seiner Rekruten. Mit dem „Großen Zapfenstreich“ endete die Angelobung.

„Das ist die erste Rückgabe der Feldzeichen, bei der mir Störche zuschauen“, stellte auch Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg fest. Es war bereits die dritte Angelobung innerhalb von drei Wochen, die ihn und seine Kaserne in den Bezirk Gänserndorf führte. Mit der traditionellen Rückgabe der Standarten endete der offizielle Teil der Veranstaltung. Für die Ehrengäste gab’s danach noch einen Schluck Cognac. „Ein guter Brauch“, wie ein Gast bemerkte. Bürgermeister Haupt bedankte sich bei der Truppe für „eine wunderbare Angelobung“.

