Beide Bahntrassen Richtung Wien gesperrt: Pendler sind sauer

„Ich und viele andere Pendler aus dem Raum Marchegg sind empört über das Vorgehen der ÖBB“, meldet sich ein verärgerter Marchegger bei der NÖN. Grund der Aufregung: Von 9. Oktober bis 15. November ist die Strecke zwischen Marchegg und Gänserndorf gesperrt. Zusätzlich entfallen alle Züge im Abschnitt Marchegg – Schönfeld-Lassee in beiden Richtungen. In beiden Fällen wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen für die Pendler eingerichtet.

„Es ist unverständlich, wieso beide Trassen Richtung Wien gleichzeitig gesperrt werden müssen“, so der Marchegger. Denn somit gibt es fünf Wochen lang keine Zugverbindung nach Wien, obwohl zwei Strecken existieren. „So etwas sollte eigentlich nicht passieren“, ist er verärgert. Damit ist er nicht allein, viele Pendler im Raum Marchegg seien verärgert. Sie fürchten Probleme: Vor allem, wenn die Durchfahrt von Raasdorf gesperrt ist, sei auch der Umstieg auf das Auto schwierig.

Außerdem: Durch den Schienenersatzverkehr entstehen täglich etwa 40 Minuten zusätzliche Pendlerzeit für fünf Wochen. „Das könnte ganz einfach verhindert werden, wenn die beiden Baustellen zeitlich aufeinander abgestimmt wären“, meint der Pendler kopfschüttelnd.

Slowakische Staatsbahn änderte kurzfristig Pläne

Die NÖN fragte bei den ÖBB nach, warum hier nicht besser koordiniert wurde. „Die Sperre zwischen Gänserndorf und Marchegg ist bereits seit 2020 geplant“, sagt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Aus Synergiegründen wurde etwas später die Sperre für Arbeiten zwischen Marchegg und Schönfeld-Lassee mit der slowakischen Staatsbahn ZSSK abgestimmt, die eine anschließende Sperre im slowakischen Bereich geplant hatte.

„Dies hätte große Vorteile, insbesondere für die Minimierung der Einschränkung im grenzüberschreitenden Verkehr bedeutet“, so Seif. Aber: „Die Sperre auf slowakischer Seite wurde von der ZSSK kurzfristig abgesagt.“ Zu diesem Zeitpunkt hatten die ÖBB bereits so weitreichende Planungen getroffen, dass es nicht mehr möglich gewesen sei, die betreffende Sperre abzusagen.

„Wir bedauern die Unannehmlichkeiten, die den Bahnkunden in Marchegg und in den umliegenden Gemeinden entstehen“, versichert der ÖBB-Sprecher. Denn Planungen der Baustellen und Sperren würden stets unter der Prämisse der geringstmöglichen Einschränkungen des Kundenkomforts erfolgen.

Generell investiere die ÖBB derzeit in die gesamte Ostregion, um das Schienennetz auszubauen und zu attraktiveren. Daher gebe es derzeit eine erhebliche Anzahl an Baustellen in der Region, die koordiniert werden müssen.