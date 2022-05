Musikverein motiviert – nicht nur für die Landesschau

Werbung

Der Musikverein Marchegg/Breitensee leistet einen wichtigen Beitrag am kulturellen Leben in Marchegg und Breitensee. Er entstand durch die Zusammenlegung der damaligen Musikvereine Marchegg und Breitensee und ist mit seinem Gründungsjahr 2005 einer der jüngsten Vereine in Marchegg und Breitensee.

Jedes Jahr gibt es 40 bis 50 Ausrückungen

Da die Stadtgemeinde Marchegg aus drei Katastralgemeinden besteht (Marchegg, Marchegg-Bahnhof und Breitensee), bestreitet der Verein jährlich 40 bis 50 Ausrückungen. Darunter fallen kirchliche Anlässe, Veranstaltungen anderer Vereine oder der Stadtgemeinde.

Weiters gibt es Wertungsspiele und Veranstaltungen, die vom Musikverein selbst organisiert und durchgeführt werden, wie zum Beispiel das alljährliche Herbstkonzert oder der beliebte Dämmerschoppen im Sommer.

Marchegg ist übrigens Teil des Musikschulverbandes Gänserndorf und hat derzeit zahlreiche Jungmusiker in Ausbildung.

Leider hat die im Frühjahr 2020 begonnene Pandemie für rund zwei Jahre einen Großteil der Ausrückungen und Proben verhindert. Umso mehr freuen sich die Musiker auf ein musikalisches Jahr 2022, geprägt von der Landesausstellung in Marchegg. Sowohl der Musikverein als auch das Jugendorchester „Die Fetzigen Störche“ haben mit viel Engagement die Probenarbeit wieder aufgenommen und hoffen auf zahlreiche Besucher bei den vielen Auftritten.

