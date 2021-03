„Pianissimo“ – sehr leise ist es beim Musikverein Marchegg/Breitensee geworden. Betritt man das neue Musikheim, überkommt einen eine gespenstische Stille. An dem Ort, an dem in normalen Zeiten immer aus irgendeiner Ecke ein Ton erklingt, sind die Instrumente verstummt.

Wie auch bei alle anderen Musikvereinen im Land haben die Musiker ihre Instrumente in die Ecke gestellt und sind zum Nichtstun verurteilt. Konzerte sind nicht möglich, nicht einmal das gemeinsame Üben in kleinen Gruppen ist erlaubt – weder im Freien noch im Musikvereinshaus. Für Obmann Alfred Preinsperger eine unzumutbare Situation: „Zum einen können keine neuen Stücke einstudiert werden, zum anderen sinkt die Motivation. Gerade für den Nachwuchs ist das gemeinsame Musizieren enorm wichtig.“

Die Musiker proben zur Zeit allein zu Hause in den eigenen vier Wänden – und das wird wohl noch für längere Zeit so sein. Wobei gerade 2021 ein Festjahr werden sollte: Am 4. März 1951 wurde in Innsbruck der Österreichische Blasmusikverband gegründet und feiert heuer somit sein 70-Jahr-Jubiläum. Unter dem Motto „Faszination, Generationen, Leidenschaft“ wäre eine Reihe von Veranstaltungen geplant gewesen. Der Österreichische Blasmusikverband fordert, mit Konzepten und abgesicherten Vorgangsweisen das Hochfahren der Blasmusik umgehend zu ermöglichen, da die Musikvereine Zeit benötigen, um wieder qualitatives Musizieren zu kommen.