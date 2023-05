Storchenstadt sagt Gelsen den Kampf an

Sie sind eine Plage, aber wenn eine Stadt so nahe am Wasser und an der dazugehörigen Auen-Landschaft gebaut ist, ist ein Zusammentreffen mit ihnen unumgänglich und ein jährliches Wiedersehen garantiert: Die Rede ist von Gelsen. Sie waren schon vor der Besiedelung von Marchegg da und werden auch noch in tausenden von Jahren da sein. Gegen die oft lästigen Plagegeister anzukommen, ist der viel zitierte Kampf gegen Windmühlen.

Es sind aber mittlerweile zwei effektive Wege bekannt, um die Störenfriede in Zaum zu halten: Da wäre einmal wenig Niederschlag in den Winter- und Frühjahrsmonaten, damit die ganzen Wiesen, Gräben und Überschwemmungsgebiete trocken bleiben und den Gelsen ihre Grundlage zur Eiablage genommen wird.

Kaum jemand weiß so viel über Gelsen wie Marcheggs Bürgermeister Gernot Haupt. Foto: Spet

Die andere Lösung heißt BTI, ein Eiweißpräparat, das mittels Rückenspritze in einem dünnen Film über die Larven gespritzt wird. Es darf aber erst beim Nachweis von 20 Larven pro Liter Wasser eingesetzt werden. Dieses Gelsenmonitoring unterliegt strengen Umweltauflagen. So mancher mit „Gelsendippeln“ übersäter Bürger glaubt jedoch, dieses Vorgehen sei wirkungslos. Die NÖN war live dabei, als man in Marchegg ausrückte, um den Gelsenbestand zu regulieren und überzeugte sich an Ort und Stelle von der Wirksamkeit des Eiweißpräparats.

Gelse ist aber nicht gleich Gelse, viele davon sind „selbstgezüchtet“: Spricht man in der Natur von der Überschwemmungsgelse, so sind es in privaten Gärten oft Hausgelsen, gegen die man ganz gezielt selbst vorgehen kann, indem man es erst gar nicht zulässt, dass sich die Gelsen im eigenen Garten breitmachen. Oft sind es Blumentöpfe, Gießkannen und Kübel, in denen sich Wasser angesammelt hat. Diese sind natürlich die ideale Voraussetzung für eine „private Gelsenzucht“.

Einer, der das jährlich Phänomen Gelse in- und auswendig kennt, ist Bürgermeister Gernot Haupt. Dennoch muss er sich alle Jahre wieder Untätigkeit im Kampf gegen die Plagegeister vorhalten lassen. Kein anderer weiß so viel über die Gelsen wie Haupt, er kennt die Plätze, wo die lästigen Viecher ihre Eier ablegen, er kennt die verschiedenen Entwicklungsstadien der Insekten, doch bei einer Fläche von hunderten Hektar werde man mit Rückenspritzen der Plage einfach nicht Herr.

Der viel zitierte Hubschrauber, der das Mittel tonnenweise verbreiten könnte, kommt wegen der topografischen Lage Marcheggs nicht zum Einsatz. Des weiteren dürfen die Gelsen in nur rund 10 Prozent des betroffenen Gebietes bekämpft werden. Im streng geschützen Naturschutzgebiet darf das Mittel nicht eingesetzt werden.

Eines gilt es allerdings, bei aller Abneigung den blutsaugenden Quälgeistern gegenüber zu bedenken: Wären die Gelsen nämlich erst ausgerottet, hätten sich viele andere „Probleme“ auch von ganz allein gelöst: Da dann die Nahrungsmittelkette unterbrochen wäre, würde etwa das nervtötende Gequake der Frösche aufhören und das allabendliche Geklappere der Störche, die ein Tourismusmagnet in Marchegg sind, würde auch für immer verstummen. Wollen wir das?

