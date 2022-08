Dieb schlug zwölf Mal zu

Werbung

Nicht weniger als zwölf Mal wurde ein Slowake seit Anfang November 2021 bei Ladendiebstählen auf frischer Tat ertappt. Das letzte Delikt beging er Ende Mai in einem Supermarkt in Marchegg, da klickten die Handschellen. Alle weiteren Taten verübte er in Wien. Dafür musste sich der Vater einer Tochter nun am Landesgericht Korneuburg vor Richter Martin Gall-Vanek verantworten.

Fast immer zählte hochprozentiger Alkohol zum Diebesgut des Mannes. Rasierer, Schoko, Suppe und Parfums ließ er da und dort ebenfalls mitgehen. Ein Indiz, dass dabei keine sogenannte Gewerbsmäßigkeit und Bereicherungsabsicht vorlag, sondern eher der Alkoholeinfluss erheblich war, war für den Richter der Diebstahl in einem Schuhgeschäft: Der Slowake wollte sich dort nämlich mit zwei rechten Schuhen verflüchtigen.

An alle Vorfälle konnte sich der Angeklagte nicht mehr erinnern, wie er beteuerte, nur an einige. Zu jenen, wo er keine Erinnerungslücken hatte, zeigte er sich reumütig geständig, wie Verteidigerin Nicole Feucht in ihrem Plädoyer für ein mildes Urteil anmerkte. „Es tut mir alles sehr leid, es war eine schlimme Zeit für mich“, sagte der Slowake, ehe Gall-Vanek sein Urteil fällte: 20 Wochen Freiheitsstrafe.

Erschwerend seien die Vorstrafen und der rasche Rückfall des Mannes gewesen, daher war eine bedingte Strafe nicht möglich. „Das Urteil ist adäquat, ich werde so etwas nie wieder machen“, war der Angeklagte sichtlich erleichtert. Angesichts seiner Vorhaft wird er das Gefängnis im Oktober wieder verlassen können.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.