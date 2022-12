Ein Jahr „Häfn“ wegen 85 Euro

Werbung

Ein 23-jähriger Ungar hatte sich am Landesgericht Korneuburg wegen eines Einbruchsdiebstahls in ein Gartenhäuschen in Marchegg in der Nacht vom 20. auf den 21. Juni dieses Jahres zu verantworten. Zu der Tat, bei der er hauptsächlich Alkoholika erbeutete und auch das Zylinderschloss der Hütte zerstörte, bekannte er sich vor Richter Manfred Hohenecker schuldig – wie bereits im Vorverfahren.

Die wesentliche juristische Frage, die in diesem Fall zu klären war: Handelte es sich bei dem Gartenhaus um eine Wohnstätte? Das ist deswegen relevant, weil sich der Strafrahmen signifikant erhöhen würde. So war denn auch die wichtigste Frage an den 44-jährigen Besitzer der Immobilie, ob sich dort ein Bett befand bzw. ob man dort übernachten könnte. „Zum Schlafen ist dort nichts“, so die klare Auskunft.

Ob er den Schaden von insgesamt 85 Euro vom Angeklagten ersetzt haben wolle, fragte der Richter protokollgemäß. „Werd ich nicht kriegen“, so die ahnungsvolle Antwort, was wiederum Hohenecker mit einem Ehrlichen „Nein“ quittierte.

„Dann Danke“, verabschiedete sich der 44-Jährige. Der 23-Jährige verabschiedete sich nach sechs einschlägigen Vorstrafen und der Tat im Juni für ein Jahr in einen unbedingten Haftaufenthalt.

