Events von einem Schloss ins andere verlegt

Im ganzen Marchfeld sieht man aktuell Plakate, die zwei Event-Highlights bewerben: Die Aufführung der Oper „Nabucco“ am Samstag, 19. August, und das Konzert von Wolfgang Ambros und Gert Steinbäcker am Sonntag, 20. August. Laut Plakaten sollten die Veranstaltungen auf Schloss Hof stattfinden. Im Rahmen des Saisonstarts auf Schloss Marchegg wurde nun aber bekannt, dass beide Events in der Storchenstadt über die Bühne gehen werden.

Die NÖN ging dem auf den Grund und bekam von Veranstalter COFO Entertainment Auskunft: „Die beiden Veranstaltungen werden nun aus organisatorischen Gründen von Schloss Hof ins nur wenige Kilometer entfernte Schloss Marchegg verlegt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit“, informiert Pressesprecherin Silvia Strangmüller. „Zwei großartige Schloss-Events werden das Publikum in einer wunderschönen, ausgesuchten Location begeistern“, so Strangmüller weiter.

Berühmter „Gefangenenchor“ wird Opernfreunde begeistern

Die Oper „Nabucco“ von Giuseppe Verdi wird am 19. August ab 20 Uhr im Schloss Marchegg aufgeführt. Foto: asphoto.de, Adrian Christoph Stehle

Giuseppe Verdi ist einer der populärsten Opernkomponisten, „Nabucco“ gehört zu den berühmtesten Werken des Italieners. Besonders der sogenannte „Gefangenenchor“, der noch heute den Höhepunkt jeder Aufführung darstellt, avancierte bereits zu Lebzeiten des Komponisten zur heimlichen Nationalhymne Italiens. Renommierte Solisten, der große Chor und das gefeierte Venezia Festival Orchestra musizieren unter der Leitung des bulgarischen Dirigenten Nayden Todorov. Die Inszenierung stammt von Regisseurin Nadia Hristo.

„Achterbahn der Gefühle“ mit Ambros und Steinbäcker

„Schifoan“-Legende Wolfgang Ambros und das „erste S von STS“, Gert Steinbäcker, sind mit die bekanntesten und beliebtesten Liedermacher Österreichs – jetzt tun sie sich für ein Doppelkonzert zusammen, gespickt mit den großen Songs der beiden Legenden. Zwei herausragende österreichische Musiker, deren Alben sich seit Generationen in den Schränken zahlreicher Musikliebhaber befinden, laden zu einer „Achterbahn der Gefühle“ mit Ambros‘ „Da Hofa“, „Es lebe der Zentralfriedhof“ und „Zwickt’s mi“ bis hin zu großen STS-Klassikern wie „Großvater“, „Irgendwann bleib i dann dort“ oder „Kalt und kälter“. Durch die jahrelange Zusammenarbeit sind Ambros und Steinbäcker ein eingespieltes Team und jedes Mal entstand und entsteht dabei Großartiges.

