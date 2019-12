Unter dem Motto „Wunderwelt Natur“ wird im 2022 die nächste niederösterreichische Landesausstellung in Schloss Marchegg stattfinden. Auf Initiative von VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat die Landesregierung einen Beschluss zur Finanzierung der Schlosssanierung in der Höhe von rund 2,8 Mio. Euro gefasst.

Die Marchfeldschlösser seien laut der Landeshauptfrau „Glanzstücke“ in Niederösterreichs Denkmallandschaft. „Im Zuge der Vorbereitungen auf die nächste Landesausstellung soll das Schloss Marchegg nach einer umfassenden Sanierung zur Eröffnung im Jahr 2022 in voller Pracht erstrahlen und die Natur dieser Region an der March mit der Landesausstellung in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken“, so Mikl-Leitner.

Gesamtprojekt umfasst die Generalsanierung

Schloss Marchegg verdankt sein heutiges Aussehen einem umfassenden Umbau in den Jahren 1713 bis 1720 durch Christian Alexander Oedtl, seine Geschichte reicht aber bis ins Hochmittelalter zurück. Bis Mitte des letzten Jahrhunderts im Eigentum der adeligen Familie Pálffy, erlitt es nach Ende des Zweiten Weltkriegs großflächige Zerstörungen und das Inventar wurde geplündert. Nach dem Erwerb durch die Stadtgemeinde Marchegg 1957 beherbergte das Schloss bis ins Jahr 2000 das Jagdmuseum des Landes NÖ.

Am 12. Juni 2018 wurde in einer Sitzung der NÖ Landesregierung beschlossen, dass das Schloss Marchegg Austragungsort der NÖ Landesausstellung im Jahr 2022 zum Thema „Wunderwelt Natur“ sein soll.

Das Gesamtprojekt umfasst die Generalsanierung und den Umbau des Schlosses sowie auch die Außenanlagen, den Schüttkasten und Teile der ins Hochmittelalter zurückreichenden Stadtmauer.