Hilfsbereitschaft für Familie aus Ukraine: Aus einer Nacht wurden 300

Über Bekannte erfuhr Armine Sargsayan, eine gebürtige Armenierin, die seit 15 Jahren in Marchegg lebt, dass drei Familien, die aus der südukrainischen Hafenstadt Odessa geflohen waren und für eine Nacht, bevor die Flucht nach Deutschland weitergehen sollte, ein Quartier benötigten. Das war am 8. März.

Kurzerhand wurde ihr geräumiges Haus in Marchegg in eine Notunterkunft für die 13 teils minderjährigen Vertriebenen. Den Familien mit ihren acht Kindern gefiel es wegen der familiären Atmosphäre auf Anhieb sehr gut bei ihrer Gastgeberin, diese überlegte nicht lange und bot ihnen an, so lange zu bleiben wie sie wollen. Dankbar wurde die Einladung angenommen. Aus einer Nacht sind mittlerweile fast dreihundert geworden.

Sargsayan half beim Adaptieren der Räumlichkeiten, sie selbst zog für die Dauer des Aufenthaltes zu ihrem Bruder. Natürlich bedurfte es eines immensen organisatorischen Aufwands, bis Routine und Entspannung einkehrten. Schulen mussten für die Kinder gesucht werden, Anträge wurden gestellt und es mangelte es an vielem. Eine Welle der Hilfsbereitschaft überrollte Sargsayan und die Schutzsuchenden.

Kinder sprechen schon ast perfekt Deutsch

Mittlerweile haben alle Kinder einen Platz in den Marchegger Schulen, die 13-jährige Karina besucht dank Schulleiterin Sonja Michaeler den Montessori-Campus gleich in der Nähe. Was den Müttern und Vätern noch etwas schwerer fällt, war für die Kinder ein Leichtes – mittlerweile sprechen sie alle so gut Deutsch, dass größere Probleme und schulische Defizite ausbleiben. Die Mütter – eine Kosmetikerin, eine Friseurin und eine Mathematiklehrerin – besuchen regelmäßig angebotene Deutschkurse.

Die Väter sind viel in ihrem Heimatland, zwar nicht an der Front, aber für das ukrainische Militär mit administrativen und organisatorischen Tätigkeiten beschäftigt. So oft wie möglich besuchen sie ihre Familien in Marchegg.

Sargsayan und die ukrainischen Vertriebenen sind der Republik Österreich, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und allen voran Landesrat Gottfried Waldhäusl und der Koordinationsstelle für Ausländerfragen beim Amt der NÖ Landesregierung sehr dankbar für die tolle Unterstützung in allen Belangen. Ihr Dank richtet sich auch an die Caritas, die bei ihren regelmäßigen Kontrollen immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat. Ausdrücklich bedanken wollen sie sich auch bei der Marchegger Bevölkerung, im Besonderen bei Familie Marta und Reinhold Schwab und Pfarrer Antal Jankovich.

Trotz aller entgegengebrachter Unterstützung und Menschlichkeit würden sie lieber heute als morgen zurück in ihre Heimat. Die Kinder vermissen ihre Freunde, ihre Verwandten und sogar ihre Schule in Odessa. Und den Frauen fehlt die tägliche Routine, die der Alltag in ihrer Heimat so mit sich bringt.

In der Ukraine wird immer am 6. und 7. Jänner Weihnachten gefeiert – diese Tradition werden sie auch in Marchegg beibehalten. Trotzdem feierten sie bei uns mit einem echten Christbaum. Ein traditionelles ukrainisches Weihnachtsessen durfte dabei natürlich auch nicht fehlen: Borschtsch und Fischlaibchen mit Mayonnaisesalat.

