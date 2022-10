Im Suff randaliert: Prozess vertagt

Gleich zweimal hatte der Konsum alkoholischer Getränke keinen guten Einfluss auf einen 22-jährigen Slowaken, was ihm einen verpflichtenden Besuch am Landesgericht Korneuburg einbrachte. Mit Freunden verbrachte er einen lässigen, alkoholintensiven Abend Ende April dieses Jahres im Kremser Veranstaltungszentrum „Eventstage“. Warum es gegen drei Uhr nachts zu Problemen untereinander kam, konnte auch die Hauptverhandlung am Landesgericht Korneuburg nicht klären.

Jedenfalls ging ein 23-jähriger Mitfeiernder zwischen die Streithähne und fasste prompt einen Kopfstoß des 22-Jährigen aus, daraufhin flogen die Fäuste und schließlich streifte der 23-Jährige seinen 22-jährigen „Freund“ mit einer Bierflasche am Kopf. Deswegen wurde der 23-Jährige bereits im Rahmen einer Diversion zu gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Den „Headbutt“ bestritt der Angeklagte heftig.

Nach zwei Flaschen Tequila eskalierte die „Diskussion“

Das war aber nicht der einzige Anklagepunkt für den Slowaken. Am 16. Mai dieses Jahres soll es an einem Badeteich in Marchegg erneut zu einer Eskalation des 22-Jährigen gekommen sein. Nach dem Konsum von etwa zwei Tequila-Flaschen entbrannte auch dort ein Streit, an dem der 22-Jährige beteiligt war. Die „Diskussion“ war derart lautstark, dass sich der Cousin (20) des Slowaken bemüßigt sah, seinen Verwandten zu Boden zu bringen und zu „fixieren“ – ob dessen Aggressivität und bis Zeugen die Polizei alarmierten.

Was danach geschah, tat er im Zustand der „Unzurechnungsfähigkeit“, wie der 22-Jährige nicht müde wurde, gegenüber Richterin Lydia Rada zu betonen. Darunter fiel, im Polizeiauto zu versuchen, einem Polizisten (34) einen Kopfstoß zu versetzen, die Beamten zu beschimpfen und sie sogar mit dem Tod zu bedrohen. Das hatte einen Pferdefuß, da er im Mai nach seiner Festnahme einen Alkoholtest verweigert hatte.

„Haben Sie die Polizisten erkannt oder waren das für Sie Marsmenschen?“, wollte Richterin Rada bezüglich der gestörten Wahrnehmung des 22-jährigen Slowaken wissen, der zugeben musste, die Beamten als solche erkannt zu haben. Das hielt ihn von weiterem Toben in der Zelle der Polizeistation Lassee nicht ab. Geklärt werden konnte der Fall nicht abschließend, da sich ein wichtiger Zeuge wegen Bauchwehs entschuldigte. Die Richterin vertagte.

