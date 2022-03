Landesausstellung: 10,8 Mio. Euro für den Standort

Im Vorfeld der Eröffnung der 41. NÖ-Landesausstellung („Marchfeld Geheimnisse – Mensch.Kultur.Natur“) am 26. März gab ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Montagvormittag Details zur Schau im Schloss Marchegg bekannt. 10,8 Millionen Euro habe das Land in die Renovierung des Standorts investiert, künftig soll das Gebäude kommunale Einrichtungen und weitere Büros (unter anderem für den WWF) sowie eine Dauerausstellung beherbergen.

Die Landesausstellung will zur Neuentdeckung des Marchfelds einladen und bietet neun Themenschwerpunkte, die vom wissenschaftlichen Leiter Armin Laussegger und seinem Team zusammengestellt wurden und von der Eiszeit bis in die Gegenwart führen.

„Landesausstellungen sollen nachhaltige Impulse erzielen“, so Mikl-Leitner. 23 Gemeinden haben sich unter dem Vorsitz von ÖVP-Landtagsabgeordnetem René Lobner zusammengeschlossen, um eine sanfte touristische Attraktivierung des Marchfelds zu erreichen.

Eine neue Radbrücke soll ab April den Radtourismus fördern. Nach der Landesausstellung soll der Tourismus „auf professionelle Beine gestellt“ werden, kündigte ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt an. Auch FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner verspricht sich eine Belebung der Region.

