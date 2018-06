Seit der Vorwoche ist es fix und der Jubel in der Region grenzenlos: Marchegg und das Marchfeld werden die Landesausstellung 2022 ausrichten (die NÖN berichtete). Nach 36 Jahren (1986 in Schloss Hof) darf der Bezirk also wieder eine Landesausstellung austragen. Zentraler Standort der Schau wird das Schloss Marchegg, das bis dahin einer Renovierungskur unterzogen wird und dann mindestens so hell wie die anderen vier Marchfeld-Schlösser strahlen soll.

Zur Feier des Tages gab es für die Protagonisten der erfolgreichen Bewerbung zur Landesausstellung eine Erfrischung am Balkon und natürlich durfte dabei ein „Selfie“ auch nicht fehlen. | Lobner

Sehr zur Freude des Marchegger VP-Stadtchefs Gernot Haupt: „Das ist natürlich ein großer Impuls für die gesamte Region. Ich sehe die Landesausstellung aber nur als Weg zu unserem Ziel, den Tourismus hier enorm zu beleben – sozusagen ein Turbo für unsere Anstrengungen der letzten zehn Jahre.“

„Schloss wird strahlen wie die restlichen vier“

Enorm profitieren wird natürlich „sein“ Schloss, für dessen Umbau vom Land 15 Mio. Euro veranschlagt wurden: „Auch die die Gemeinde noch eine schöne Summe – ich rechne mit etwa 1 Mio. Euro – investieren müssen, aber ich bin froh, dass nun auch unser Schloss, das eigentlich von den fünf Marchfeld-Schlössern am schlimmsten ausgesehen hat, nun bald mindestens so hell strahlen wird wie die anderen.“

Dabei steht die Hauptnutzung des barocken Schlosses bereits im Vordergrund: das Gemeindeamt und die Musikschule werden nach der NÖ Landesausstellung einziehen und es wird auch zum „Haus der österreichisch-slowakischen Marchregion“ werden, wo das Regionalbüro Marchfeld, die Tourismusinformation und weitere Partner Platz finden. Haupt ist froh über die Verschiebung der Landesausstellung von 2021 auf 2022 (Anm.: Grund sind die Vorbereitungen für eine mögliche Austragung der Europäischen Kulturhauptstadt 2024 in St. Pölten): „Das gibt uns mehr Zeit, die wir gut brauchen können.“

Ein großer Fokus – Stichwort „Storchenstadt“ – liegt in Marchegg natürlich auch auf dem Natur-Tourismus und auch auf dem grenzüberschreitenden Aspekt der Landesausstellung: „Die neue Radbrücke in die Slowakei – das Projekt wird Ende Juni bei der EU eingereicht, der Plan ist eine Fertigstellung bis 2020 – wird die Radwege ,Velo13‘ und ,KTM – Kamp-Thaya-March‘ verbinden.“

„Für Tourismus ist keine Idee zu verrückt“

Aber nicht nur Marchegg darf jubeln, die ganze Region soll profitieren: „Wir sind ja nur der Haupt-Standort, aber auch für die Gastronomie, die Beherbergung oder die Landwirte ergeben sich große Chancen“, prophezeit Haupt. Jeder könne seine Ideen einbringen und so sein Scherflein zum Gelingen der Landesausstellung und dem damit einhergehenden erhofften neuen Schwung für die Region beitragen: „Für mehr Tourismus ist uns eigentlich keine Idee zu verrückt“, schmunzelt Haupt.

Auch bei Strasshofs SP-Bürgermeister Ludwig Deltl herrscht große Freude: „Das ist ein wertvoller Impuls für die gesamte Region.“ Auch wenn Marchegg der Haupt-Standort sein wird, erhofft er sich auch für „sein“ Eisenbahnmuseum viel Zuspruch: In den Bewerbungsunterlagen war das „Heizhaus“ als zweiter Nebenstandort zu finden, neben den Marchfeld-Schlössern oder auch der Landwirtschaftlichen Fachschule Obersiebenbrunn: „Und davon gehe ich nach wie vor aus.“

SP-Bürgermeister Ludwig Deltl erhofft sich Impulse für das „Heizhaus“. | Knotz

VP-Landtagsabgeordneter René Lobner pflichtet dem bei: „Dass Marchegg der Haupt-Standort wird, darüber waren sich alle 23 beteiligten gemeinden einig. Unter dem Arbeitstitel ,Wunderwelt Natur‘ soll von Marchegg aus ein Bogen über die gesamte Region gespannt werden, und hier hat jeder, natürlich auch Strasshof, die Möglichkeit zu profitieren.“ Auch bei ihm ist die Freude riesig: „Es war unser erklärtes Ziel, die Landesausstellung ins Marchfeld zu holen und dafür haben wir akribisch und sehr lange gearbeitet und unseren Plan letztendlich als Team verwirklichen können.“ Auch er sieht das enorme Potenzial, das die Region hat und das nun auch mithilfe der Landesausstellung für die Zukunft ausgenutzt werden soll.

Auch Renner "sehr erfreut und gespannt"

Auch die dritte SP-Landtagspräsidentin Karin Renner ist „sehr erfreut und schon gespannt“ auf die Ausstellung: „Die Landesausstellungen locken hunderttausende Besucher aus nah und fern. Da sich das Schloss im Eigentum der Stadt befindet, ist somit auch eine entsprechende Nachnutzung garantiert. Auch im Umfeld wird es einiges an Infrasturkturmaßnahmen geben. Die Investitionen in die Landesausstellung kommen gleichzeitig der Kulturförderung, der Stärkung des Tourismus und der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen zugute.“

FP-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner setzt auf Infrastruktur-Maßnahmen. | FPÖ

Und auch der FP-Landtagsabgeordnete Dieter Dorner findet den Zuschlag für das Marchfeld „super“: „Ich freue mich für Marchegg und als Dampfross-Fan und 17-jähriges Mitglied besonders für das Eisenbahnmuseum. Ich hoffe, dass unser jahrzehntelang sträflich vernachlässigter Bezirk jetzt in den Fokus rückt. Ich hoffe, wir können die Chance nutzen, Defizite aufzuholen und wirtschaftliche, touristische und auch infrastrukturelle Impulse – Stichwort S1 und S8 – setzen.“