Mit dem Rad über die March

Bei einem Brückenbesuch überzeugten sich die stellvertretende Vorsitzende Alžbeta Ožvaldová als Vertreterin des Selbstverwaltungskreises Bratislava und Landesrat Ludwig Schleritzko vom Fortschritt der Arbeiten an der neuen Marchbrücke zwischen Marchegg und Vysoká. Wenn die Genehmigungen nach Plan erfolgen, wird die neue rund 270 Meter lange Geh- und Radwegbrücke provisorisch am 26. März – mit dem Beginn der NÖ Landesausstellung 2022 – für den Verkehr freigegeben.

Im 13. Jahrhundert schon gab es eine Brücke

Die endgültige Freigabe und Eröffnung erfolgt am 7. Mai. Bereits aus dem 13. Jahrhundert ist eine Brücke über die March am Standort Marchegg nachweisbar, zuletzt war bis 1918 eine Fähre in Betrieb.

Neben der Errichtung der Fußgänger- und Radwegbrücke werden im Rahmen des Projekts noch Begleitmaßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität umgesetzt, wie etwa die Neugestaltung von Radwegen zwischen Marchegg und Marchegg Bahnhof, ein grenzüberschreitendes Leitsystem, Fahrradzählanlagen sowie und die Errichtung von versperrbaren Fahrradboxen am Bahnhof.

Auch auf den Naturschutz wurde besonderes Augenmerk gelegt – unter Beiziehung einer ökologischen Bauaufsicht. Das grenzüberschreitende Projekt wird zu 85 Prozent aus EU-Mitteln gefördert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5,9 Millionen Euro.

