Musikvereine gaben ihr Bestes

18 Musikvereine aus dem ganzen Bezirk sollten ihr Können bei der zwei Tage dauernden Konzertmusikwertung des Blasmusikverbandes des Bezirk Gänserndorf unter Beweis stellen – schließlich waren es aber dann nur 16.

Sowohl der gastgebende Musikverein Marchegg/Breitensee (hätte in der A-Wertung antreten sollen) als auch der Musikverein Lassee (hätte in der B-Wertung antreten sollen), musste seine Teilnahme kurzfristig absagen, da bei beiden Vereinen Mitglieder erkrankt waren.

Von den verbleibenden Musikvereinen traten zwei Vereine in der Wertungsgruppe A, zwölf Vereine in Wertungsgruppe B und zwei Vereine in der Wertungsgruppe C an.

Ein dreiköpfiges Kuratorium an Konzertbewertern achtete dabei genau auf die vorgetragenen Lieder. Jeder Musikverein musste jeweils zwei Stücke zum Besten geben, die dann nach zehn Kriterien beurteilt wurden. In der Wertungsgruppe C erreichte der Musikverein Schönkirchen-Reyersdorf unter Kapellmeister Andreas Felber 92,50 Punkte, in der Wertungsgruppe B der Musikverein Auersthal unter Kapellmeister Peter Platt 92,75 Punkte und in der Wertungsgruppe A der Musikverein Leopoldsdorf unter der Leitung von Kapellmeister Richard Stöckl 91,33 Punkte. Damit waren diese drei Musikvereine in ihren Kategorien die jeweils Besten.

