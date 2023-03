Neue Saison im Schloss Marchegg steht vor der Tür

Am 31. März, rechtzeitig zum Beginn des Ostermarktes, öffnen Schloss Marchegg und der Storchenhaus-Shop ihre Pforten und starten in die erste Saison nach der Landesausstellung 2022.

Eine Vielzahl an Veranstaltungen in den Bereichen Kunst, Kultur und Natur stehen am Programm. Open-Air-Konzerte für alle Geschmäcker, wie etwa die Verdi-Oper Nabucco, heimische Stars wie Wolfgang Ambros, Gert Steinbäcker, Marc Pircher oder die Girlband „Desperate Brasswives“. Sie alle werden den Marchegger Schlosspark in eine einzigartige Bühne verwandeln.

Für Kunstinteressierte wird es diverse Ausstellungen, vor allem von Künstlern aus der Region, geben. Ein Highlight 2023 wird sicherlich die am 13. Mai beginnende, umfangreiche Ausstellung „750 Jahre Schlossgeschichte“ in den prunkvollen Barockräumen des bekannten Schlosses.

Workshops und Spezialvermittlungen zu den verschiedensten Naturthemen und zahlreiche Feste für Jung und Alt, wie das traditionelle Storchenfest im Juni oder erstmalig eine „Fête Blanche“ im August mit vielfältigem Programm, runden das Veranstaltungsangebot entsprechend ab.

Nähere Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen unter www.schlossmarchegg.at .

