Ordenskreuz für Ministerin Klaudia Tanner

Am Freitag fand das jährliche niederösterreichische Consulatsfest der europäischen Weinritter im Schloss Marchegg statt. Beim Festakt in der Stadtpfarrkirche wurden neue Mitglieder in den Weinritterorden aufgenommen, unter ihnen auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, der das Ordenskreuz verliehen wurde.

Der Weinritterorden ist in ganz Europa tätig und dabei natürlich auch in Niederösterreich und im Bezirk Gänserndorf aktiv.

Die Weinritter sind vor allem für den guten Zweck tätig und unterstützen zahlreiche karitative Institutionen. Der Orden agiert überparteilich und ist allen Konfessionen gegenüber offen. Den Mittelpunkt des Ordens bilden „die Förderung des Weines und die Besiegung des Neides“. Als „Friedsritter“ in Europa sind die Weinritter besonders jetzt, in der Zeit des Krieges, in unmittelbarer Nähe zur österreichschen Grenze gefordert.

Der Reinerlös des diesjährigen Consulatsfests im Schloss Marchegg wird im Rahmen einer Weihnachtsaktion an Familien in Not im Bezirk weitergegeben.

