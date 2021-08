Die Stadtgemeinde, sein Arbeitgeber, die Probstdorfer Saatzucht, die Feuerwehr sowie die „Nimrod Saubläser“, die er mitbegründet hatte, sind fassungslos: Vergangene Woche verstarb Josef Schweinberger völlig unerwartet im 53. Lebensjahr.

Schweinberger war seit Jahrzehnten mit unermüdlichem Einsatz und großer Freude „Leiter und Herz des Salmhofs“, eines Standorts der Probstdorfer Saatzucht. „Sepp begann im Juni 1994 als Gutsverwalter am Salmhof. Der Betrieb ist aufgrund seiner topografischen Struktur äußerst schwierig zu führen. Trotzdem hat er es geschafft, den Salmhof innerhalb weniger Jahre zu einem landwirtschaftlichen Vorzeigebetrieb auszubauen“, streut ihm Kollege Marco Göttfried Rosen.

Bei der Produktion von Saatgutvermehrungen war er ein innovativer Vorreiter. Ein großes Steckenpferd war die Energieholzproduktion auf Kurzumtriebsflächen. In diesem Segment galt er international als fachlich versierter Ansprechpartner.

Ein nicht minderes Verdienst von Josef Schweinberger war seine gesellschaftliche und soziale Kompetenz. Er war durch seine hilfsbereite und immer offene Art nicht nur in Marchegg (Feuerwehr, Gemeinderat) ein immer gern gesehener Mitstreiter. „Auch am Salmhof selbst entstand durch sein Wirken ein Ort der Begegnung. Egal ob Jagdkameraden, Arbeitskollegen oder seine Nimrod Saubläser – alle fühlten sich in seiner immer gastfreundlichen Umgebung wohl und willkommen“, erinnert sich Göttfried.

Für seine Familie „ging er durchs Feuer“

Schweinberger war aber auch ein absoluter Familienmensch. Für seine Frau Elisabeth, seine Kinder Georg und Christina, aber auch für den Rest seiner Familie ging er sprichwörtlich jederzeit „durchs Feuer“.

„Wir verloren mit Sepp einen erstklassigen Gutsverwalter, einen immer hilfsbereiten, fachlich absolut versierten und geradlinigen Kollegen und einen sehr, sehr guten Freund“, schließt Göttfried.

In der Stadtgemeinde war Schweinberger bis 2020 als Stadtrat und Gemeinderat tätig und hat die Entwicklung von Marchegg mit seinem immer positiven Charakter mitgeprägt. „

Er war ein Mensch erster Klasse, hat als Stadtrat die Erweiterung des Friedhofs mit Urnengräbern und -gruften sowie die Sanierung der Friedhofsmauer innegehabt und wurde wirklich von allen Parteien im Gemeinderat geschätzt. Er hatte stets ein Lächeln auf den Lippen, war selbstständig, organisiert und engagiert“, lobt ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt.

„Darüber hinaus war Schweinberger aufs Engste mit vielen der Mitarbeiter sowie mit unseren Familien freundschaftlich verbunden. Wir werden seine offenherzige, lebensfrohe und stets hilfsbereite Art sehr vermissen“, schreiben die Familien Gohn und Schimka für die Probstdorfer Saatzucht: „Unser tiefes Mitgefühl und Beileid gilt seiner Ehefrau Elisabeth, seinen beiden Kindern Georg und Christina sowie seiner Familie.“

Auch FF-Kommandant Georg Schicker lobt Schweinberger als jemand, „der die Gemeinschaft getragen hat, der immer dabei war, wenn er helfen konnte, und sich stets engagierte“.