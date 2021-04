Der mit 99 Jahren verstorbene und unter großem Prunk beigesetzte „Duke of Edinburgh“ Prinz Philip war nicht nur für jedes Späßchen zu haben, er war vor allem für sein großes Engagement rund um den Naturschutz auf der ganzen Welt bekannt. Für den WWF war er ein wahrer Spendensammler, dieses Können stellte er bereits 1982 am Opernball in Wien unter Beweis – und auch in der Storchenstadt Marchegg war der Royal.

Hannelore Bratengeyer mit dem Gästebuch des Landgasthauses Nagl-Hager, in dem sich neben Philip auch viele andere prominenten Persönlichkeiten wie Kardinal König, Leopold Figl, Hannes Androsch, Franz Klammer oder Otto von Habsburg verewigten. Spet, Spet

Prinz Philip von Großbritannien war ein profunder Kenner der gefährdeten Fauna und leidenschaftlicher Naturschützer. Unvergessen bleibt sein Einsatz gegen das Donaukraftwerk Hainburg und für das Naturschutzgebiet „Lange Lacke“ im burgenländischen Seewinkel. Von 1981–1996 war Prinz Philip Präsident des WWF International und danach bis zu seinem Tod Ehrenpräsident. 1982 besuchte er das Auenreservat Marchegg, das vom WWF mitbegründet wurde.

Im Anschluss an eine Fahrt mit einer Zille besuchte er das Marchegger Landgasthaus Nagl-Hager. Die Marcheggerin Hannelore Bratengeyer war damals Kellnerin dort und an diesem Tag für das leibliche Wohl des Prinzen verantwortlich, sie kann sich noch ganz genau an den Sitzplatz des Royals erinnern, an die Speisen und Getränke aber nicht mehr. Laut Bratengeyer waren der Prinz und auch seine Gefolgschaft sehr unkompliziert. Das eine oder andere freundliche Wort wurde mit den prominenten Gästen aber schon gewechselt, vor allem war sie beeindruckt vom sehr guten Deutsch des britischen Monarchen.

Zum letzten Mal besuchte der Gemahl von Königin Elizabeth II. Österreich im Jahr 1993. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens des WWF Österreich bekräftigte der Herzog von Edinburgh seinen Standpunkt: „Es gibt keine Kraftwerksvariante, die mit einem Nationalpark zu vereinbaren wäre.“