Die „leidige Geschichte“ Radbrücke Marchegg beschäftigt die Bürger von Marchegg seit vier Jahren. Eine „leidige Geschichte“ ist es vor allem für Franz Hubek, der mit dem geplanten Bauwerk gar nichts anfangen kann. Deswegen lud er, nachdem eine „Aktivistengruppe aus allen politischen Lagern“ die Bewohner über die Hintergründe informiert hatte, in der Vorwoche zu einer „Trauer-Kundgebung“ zum Marchegger Grenzwachedenkmal, umgangssprachlich „Adler“.

Was stört Hubek an der geplanten Radbrücke? „Es geht hierbei um die Umwidmung eines Schutzgebietes an einer für Marchegger fast ,heiligen‘ Stätte“, erklärt Hubek. In einem Flugblatt werden weitere Kritikpunkte angeführt: „4,75 Millionen für ein unnötiges Prestige-Projekt!“ steht da, oder „Die Zerstörung unseres schönsten Fleckens Natur! Riesenbauwerk im Landschaftsschutzgebiet!“ und „Marchübergang – Ja! Monsterbrücke – Nein!“.

Maywald: "Letzte Hutweide"

Ebenfalls bei der Kundgebung: Marcheggs „Storchenvater“ Gerhard Maywald: „Bei der Wiese handelt es sich um Marcheggs letzte Hutweide, es wäre ein Verbrechen an der Natur, wenn dieses Projekt in der Form umgesetzt werden würde. Vogelarten wie der Wachtelkönig, der Kiebitz oder der Wiedehopf, die vom Aussterben bedroht sind, wären in ihrem Bestand massiv gefährdet.“

Ähnlich äußert sich Grünen-Stadtrat Georg Steiner: „Es ist angsteinflößend, in welchem Tempo hier die Natur vernichtet wird. Die nächsten Generationen werden unter ganz schlechten Bedingungen leben müssen. Es werden mit enormer Brutalität aufwendige Bauwerke errichtet.“ Weiters kritisiert er, dass nur die aufwendigste Version der Brücke für den Bürgermeister in Frage komme.

Das verneint VP-Bürgermeister Gernot Haupt entschieden: „Ich hätte gar nichts gegen Alternativen gehabt, wie beispielsweise eine Schwebefähre, und habe deswegen sogar beim Land NÖ nachgefragt. Eine Studie hat aber ergeben, dass das nicht sinnvoll wäre.“ Und das Land übernehme schließlich – mit dem Landkreis Bratislava – die Kosten für die Brücke. Die sei übrigens laut Haupt auch ein Grund, warum Marchegg und das Marchfeld den Zuschlag für die Landesausstellung 2022 bekommen haben.

Haupt ärgert sich: „Wir diskutieren seit 2017 über das Projekt, alles ist auf Schiene, die jetzt demonstrierenden Marchegger Grünen haben sogar für die Umwidmung gestimmt.“ Er wundert sich: „Was kann man gegen eine Völker verbindende Brücke haben, die außerdem noch den ,Iron-Curtain-Radweg‘ mit dem Marchegger Schloss verbindet? Außerdem wird im Zuge des Baus auch ein Radweg von der Stadt zum Bahnhof ausgebaut.“

Hubek jedenfalls wünscht sich ein „zweijähriges Hochwasser“, um die Radbrücke über die March noch zu verhindern, denn es sei Bedingung, dass binnen zwei Jahren mit dem Bau begonnen wird.