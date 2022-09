Regenwurm als wichtigster Arbeiter am Biohof

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wir müssen der Gesellschaft zeigen, wie wichtig gesunder Boden ist“, sagt Gerhard Michaeler, als er auf dem Feld vor der Regenwurm-Station steht. Seit 25 Jahren ist der Marchegger Betrieb bereits ein Bio-Betrieb und war nun Schauplatz der EU-weiten Kampagne des europäischen Klimapaktes „From farm to fork“. Bei dieser Initiative gab’s nicht nur einen Einblick in die Philosophie, es wurde auch gemeinsam nachhaltig mit Ernährungsberaterin Margot Fischer gekocht.

Zunächst ging’s mit dem Traktor aufs Feld und zur Regenwurm-Station. Denn die Regenwürmer bezeichnet Bio-Bauer Michaeler als seine besten Arbeiter. Dass diese ihren Job gut machen, zeigt die gute Erde auf dem Physalis-Feld.

Das Highlight der Station: ein kleiner Tunnel, in dem man dank Glasplatten die Arbeit der Regenwürmer beobachten kann. Diesen hat der Biobauer speziell für Kinder gebaut, die Schule am Bauernhof liegt den Michaelers nämlich besonders am Herzen.

„Wenn ein Lehrer ein Gefühl für die Natur hat, ist es sagenhaft, was die Kinder schon wissen“, schwärmt Gerhard Michaeler, der die Schüler immer anbauen oder ernten lässt. „Wenn ein Kind weiß, wie etwas wächst, dann kommt auch die Wertschätzung für das Lebensmittel.“

Bei den Michaelers wird Gemüse von A bis Z angebaut, so auch Trockenreis. „Was die Chinesen können, können wir besser“, ist der Biobauer stolz, dass sein Rundkornreis arsenfrei ist.

Warum die Michaelers vor 25 Jahren auf „bio“ setzten? „Durch die eigenen Kinder begann das Umdenken“, erzählt Christine Michaeler. Heute baut der Betrieb etwa 25 Kulturen an. Diese Abwechslung ist es, die ihrem Mann besonders Spaß macht. Gerade ein Biobetrieb müsse auf die Fruchtfolge achten. „Viele haben verlernt, wie man ohne Pestizide über die Runden kommt“, bedauert er. Dabei zeige sich auf seinen Feldern eines: „Das System funktioniert. Wenn alles gesund ist, dann hast du auch kaum Schädlinge.“

Normalerweise übernehmen die Praktikanten im Sommer das Kochen am Biohof, der seit der NÖ Landesausstellung über einen Hofladen verfügt. An einem Tag schwang aber Margot Fischer den Kochlöffel: Rote-Rüben-Carpaccio mit Kürbischutney stand auf dem Speiseplan. Das Gemüse kam selbstverständlich von Michaelers Feldern. „Es sollte viel mehr Rohkost auf unserem Speiseplan geben.“ Warum? „Es ist deutlich gesünder und spart Energie sowie Zeit.“

