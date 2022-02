Renoviertes Schloss erwartet seine Gäste

Die Wandlung des Schlosses im Laufe seiner Geschichte könnte nicht beeindruckender sein. Im 13. Jahrhundert als Stadtburg von König Ottokar II. Přemysl errichtet, kehrte im 16. Jh. durch Familie Salm italienische renaissancezeitliche Architektur ein.

Heraus ragt ein italienischer Treppentypus in Form einer einarmigen Festtreppe, die fast einzigartig in Ostösterreich ist. Außer in einem Privatpalais in Wien findet sich diese Stiegenhausform nur in Marchegg.

Im 17. Jahrhundert wurde Schloss Marchegg als erbliches Eigentum an Graf Paul (IV.) Pálffy übergeben und in ein Lustschloss und in weiterer Folge in ein Jagdschloss umgebaut. Im Zuge der hochbarocken Neufassadierung und durch die Errichtung des Hauptstiegenhauses und Neuausstattung des Festsaals wurde die Nutzung als Jagdschloss vorangetrieben. Das österreichische Kaiserhaus ging im Schloss Marchegg ein und aus – auch Maria Theresia. Im Festsaal wurde auf Wunsch der Kaiserin ein illusionistischer Bühnenprospekt für ein Schlosstheater eingebaut. Im 20. Jahrhundert wurde Schloss Marchegg bis 1945 als Wohnschloss der Familie Pálffy genutzt, bis das Schloss letztendlich 1957 in den Besitz der Gemeinde Marchegg überging.

Schloss erstrahlt im Farbton des 19. Jahrhunderts

Als Teil der Stadtbefestigung Marcheggs durch König Ottokar II. errichtet, wurde Schloss Marchegg, das nun im Farbton des 19. Jahrhunderts wieder erstrahlt, für die NÖ Landesausstellung umfangreich saniert. Im kleineren Innenhof wurden etwa die historischen Rundbögen und auch die vermauerten Fensteröffnungen geöffnet. Ebenfalls wurde die aus dem Jahr 1628 stammende Sonnenuhr wieder lesbar gemacht. Restauriert wird auch das barocke Deckengemälde in der ehemaligen Kapelle, das allerdings erst nach der Landesausstellung wieder ins Schloss zurückkehren wird.

Die NÖ Landesausstellung 2022 lädt von 26. März bis 13. November mit der Ausstellung „Marchfeld Geheimnisse“ im Schloss Marchegg zur „Neuentdeckung“ des Marchfelds ein.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden