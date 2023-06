Storchenfest so bunt wie noch nie

Ein so umfangreicheres und abwechslungsreicheres Programm gab es beim Storchenfest noch nie. Die Schloss Marchegg GmbH als Veranstalter setzte alles daran, jedem Besucher beste Unterhaltung zu bieten.

Nach der Eröffnung am Freitag, der Stadtchef Gernot Haupt, die Bürgermeister der Region, die Landtagsabgeordneten René Lobner und René Zonschits sowie Bezirkshauptmann Martin Steinhauser beiwohnten, startete das umfangreiche Programm mit einer Schulaufführung. Während die nachfolgenden Gruppen mit Soundchecks beschäftigt waren, gab es ein umfangreiches Kinderprogramm.

Beim Charity-Glücksrad konnte man gegen eine kleine Spende schöne Preise erdrehen und damit die „Solidarität Marchfeld“ unterstützen. Die „Fetzigen Störche“ und die Bigband „Sparkling Notes“ stellten dann ihr Können unter Beweis. Highlight des Abends waren die Mädels von den „Desperate Brasswives“, die mit Stefan Feitsinger als Drummer auf männliche Unterstützung setzten.

Am Samstag standen die nächsten Höhepunkte des 3-tägigen Festes an – neben den vielen Möglichkeiten, sich tagsüber zu unterhalten und sich bei den diversen Caterern kulinarisch verwöhnen zu lassen. Musikalisch brachten „4 Non Plugged“ die Besucher mächtig in Stimmung.

Fackelzug zur March zum Lichterschwimmen

Mit einem Fackelzug ging es gegen 21 Uhr vom Schloss zur March, wo die vielen Teilnehmer – darunter auch die österreichische Botschafterin in der Slowakei, Margit Bruck-Friedrich mit ihrem Gatten – das Lichterschwimmen bestaunen konnten, ehe dann das Sonnwendfeuer entzündet wurde.

Traditionell begann der Sonntag mit einem Frühschoppen des Musikvereins Marchegg/Breitensee. Weiters unterhielten dann noch die „Polkafreunde“, ehe es mit den „Marchfelder Böhmischen“ den letzten Programmpunkt gab.

Organisator und Schloss Hausherr Andreas Pataki zeigte sich glücklich über den Erfolg des dreitägigen Spektakels, freute sich über das rege Interesse und dankte seinen Mitarbeitern und den Vereinen, die ein Fest dieser Dimension erst ermöglichen.