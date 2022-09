„Wutbürger“ schießt sich wegen Radbrücke auf ÖVP ein

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Wutbürger“ Walter Kolarik ist wieder einmal sauer. Der als streitlustig bekannte Dürnkruter Pensionist nimmt erneut die Fußgänger- und Radfahrbrücke in Marchegg ins Visier: „Diese Marchquerung bringt uns Bürgern gar nichts. Hier wurden Millionen von Euro in den Sand gesetzt.“ Marcheggs ÖVP-Bürgermeister Gernot Haupt will auf die Kritik gar nicht mehr reagieren. Kolariks Telefonnummer hat der Stadtchef auf seinem Handy bereits blockiert.

Was genau prangert der „Wutbürger“ an? „Die Brücke ist wegen der Steigung nicht barrierefrei. Von der Vorbrücke bis zum ersten Pfeiler beträgt sie sechs Prozent. Vom Pfeiler weiter in Richtung Slowakei sind es dann noch einmal sechs Prozent.“ Also insgesamt zwölf Prozent. Kolarik: „Und das ist für behinderte Mitbürger, zum Beispiel Rollstuhlfahrer, zu viel.“

Die Marchquerung sei auch nicht hochwassersicher: „Wenn der Fluss über die Ufer tritt, ist die Brücke auf slowakischer Seite nicht erreichbar.“ Kolarik sei kein Brückengegner, ganz im Gegenteil, er sei ein Brückenbefürworter: „Wir brauchen aber vernünftige Marchquerungen und keine Prestigeprojekte der ÖVP. Die Radbrücke wurde nur wegen der heurigen Landesausstellung gebaut, damit ein paar Slowaken mit dem Fahrrad rüberfahren können.“

Was wäre eigentlich eine vernünftige Marchquerung? „Eine Autobrücke neben der Bahnbrücke in Marchegg – so, wie es früher einmal war. Dann wäre auch der ecoplus-Park nicht mehr verwaist und es würden sich Betriebe ansiedeln.“

„Kolarik glaubt, dass er mehr weiß als die Experten“

Bürgermeister Haupt kann Kolariks Anschuldigungen und Forderungen nicht mehr hören: „Er glaubt tatsächlich, dass er von der Materie mehr Ahnung hat als die besten Verkehrs- und Straßenexperten des Landes. Dann soll er sich auch an diese Stellen wenden und uns Lokalpolitiker in Ruhe lassen.“

Über das Thema Hochwasser kann der Stadtchef allerdings nur lachen: „Natürlich ist bei einer Flut die Radbrücke auf slowakischer Seite nicht erreichbar. Dort haben unsere Nachbarn ein Retentionsbecken. Das wird und muss bei Hochwasser überschwemmt werden.“

