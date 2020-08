Am Freitag wurde der neue Auenlehrpfad bei der Meierhofbrücke, angrenzend an das Schloss Marchegg, offiziell eröffnet. In den vergangenen zwei Jahren wurden im Reservat mehrere Erneuerungen der Besucherinfrastruktur durchgeführt. Ermöglicht wurde das durch EU-Unterstützung im Rahmen des grenzüberschreitenden Interreg-VA-Projektes ‚3E Morava Nature‘ (Environmental, Education, Ekocentres). In Rahmen des Projekts werden zur Stärkung der Biodiversität u.a. Ökozentren für Umweltbildung errichtet und ausgebaut und es wird Naturraumpflege betrieben. Projektpartner und Ökozentrum in Marchegg ist der Verein „March.Raum“ mit seinem Storchenhaus.

Konkret wurden Stege über Furten, zwei Beobachtungsplattformen und eine Beobachtungshütte teilweise neu gebaut bzw. renoviert. Neue Informationstafeln bieten zudem Wissenswertes rund um die Au und ihre pflanzlichen sowie tierischen Bewohner. Um noch bewusster in den Lebensraum Au eintauchen zu können, wird das Angebot durch das „Au-Phon“ abgerundet. Dieser Hörtrichter verstärkt für die Besucher die Geräusche der Au, wie z. B. Vogelgesänge oder das Blätterrauschen. Zusätzlich laden neue Sitzbänke zum Verweilen ein, die bis Oktober zum Ende des Projekts noch aufgestellt werden.

„Mit dem neuen Auenlehrpfad können sich die Bewohner und Gäste unserer Gemeinde noch besser ein Bild von den Marchauen machen“, freut sich Gernot Haupt, VP-Bürgermeister von Marchegg und Obmann des Vereins ‚March.Raum‘. Er ergänzt: „Wir hoffen, dass zahlreiche Besucher das Angebot nutzen werden.“

„Nicht nur frei lebende Konikpferde, sondern zahlreiche weitere, oft seltene Pflanzen- und Tierarten leben im Auenreservat“, so Jurrien Westerhof, Verantwortlicher des WWF Österreich für die Arbeit in den Marchauen. Und weiter: „Wir freuen uns, diese das alles jetzt noch besser herzeigen zu können, denn der Auenlehrpfad bietet einen ausgezeichneten Überblick über die verschiedenen Lebensräume.“

Zur Eröffnung gab es ab 13 Uhr einen Infotisch mit verschiedenen Getränken regionaler Hersteller bei der Meierhofbrücke.