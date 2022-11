145.427 besuchten Landesausstellung

Es waren exakt 145.427 Besucher, die sich auf Spurensuche nach den „Marchfeld Geheimnissen“ der NÖ Landesausstellung begeben haben, die nun ihre Pforten schließt.

„Es ist gelungen, ein umfangreiches Thema umzusetzen, das am Puls der Zeit ist und die Menschen interessiert“, lobt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer ersten Bilanz. Schauplatz war das frisch sanierte Schloss Marchegg, das seinen barocken Flair versprühte. Aktuelle Themen wie Energie, Umweltschutz und Landwirtschaft führten in der Ausstellung durch die Geschichte des Marchfelds.

Gernot Haupt, Bürgermeister von Marchegg, zieht ebenfalls ein begeistertes Resümee: „Die NÖ Landesausstellung war ein voller Erfolg! Marchegg und die Ausstellungsregion haben viele neue Freunde gewonnen.“ Zahlreiche Gäste hätten ihm mitgeteilt, dass sie das Schloss Marchegg und überhaupt die gesamte Region Marchfeld erneut besuchen wollen, um weitere Schätze zu entdecken.

„Kulturjuwel in die Gegenwart geführt“

Die Sanierung des Schlosses Marchegg sei beispielgebend dafür, „wie ein architektonisches Kulturjuwel in die Gegenwart geführt und belebt werden kann“, meint die Landeshauptfrau. Armin Laussegger, der wissenschaftliche Leiter der Landesausstellung, kann dem nur zustimmen: „Uns ist etwas Besonderes gelungen: Wir haben eine ganze Region vor den Vorhang geholt, indem wir dargestellt haben, wie sich ein Naturraum über Jahrtausende zu einem Kulturraum entwickelt hat.“

Das Feedback zur Ausstellung sei ausgesprochen positiv gewesen, „der große Aktualitätsbezug hat sich in angeregten Diskussionen in der Ausstellung gezeigt“, beobachtete Laussegger. Das Konzept, das Schloss als Ausgangspunkt für weitere Entdeckungen in der Natur und der Region zu positionieren, sei vollkommen aufgegangen, zeigt sich der wissenschaftliche Leiter froh.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.