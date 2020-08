Fünf serbische Angeklagte mussten sich vor dem Landesgericht Korneuburg wegen des Betreibens einer Cannabisplantage im Marchfeld verantworten. Die Plantage zählte ungefähr 1.240 Cannabispflanzen mit einer zu erwartenden Ernte von 48 Kilogramm.

Alle Angeklagten seien in Serbien von einem Mann angesprochen worden, um in Österreich bei der Ernte zu helfen, nicht, um eine Plantage zu betreiben. Da sich alle fünf in einer finanziellen Notlage befanden, hatten sie eingewilligt. So seien sie getrennt voneinander zur Plantage gebracht worden und hätten von dem Mann gelernt, wie man das Cannabis richtig erntet. „Er hat mir gezeigt, wie ich die Blätter richtig wegschneide, ich habe so etwas ja zum ersten Mal gemacht“, erzählten alle Angeklagten.

„Ich sollte die Pflanzen gießen, damit sie wachsen und sie, wenn sie größer sind, schneiden und trocknen“, erzählte der vierte Serbe im Zeugenstand, der bereits einen Monat, bevor die Polizei kam, dort laufend arbeitete. Als Gegenleistung hätte er nach erfolgreicher Ernte 2.000 Euro und Essen sowie Unterkunft erhalten sollen.

Das Angebot sei vor allem deswegen so attraktiv gewesen, weil er davor auf der Straße gelebt habe. Drei der Männer seien erst ein bis zwei Tage vor der Ernte – jeweils nach Anbruch der Dunkelheit – angekommen. Der fünfte Angeklagte habe schon vorher in Österreich nach Arbeit gesucht. Kennengelernt haben sich die Männer erst auf der Plantage.

48 Kilo Cannabis sollten geerntet werden

Geplant gewesen wäre eine zweitägige Ernte der 48 Kilo mit anschließender Bezahlung, keiner der Männer habe eine Vorauszahlung oder Ähnliches erhalten. Den Männern seien zwischen 200 und 350 Euro sowie dem ersten Angeklagten auch 10 Gramm Marihuana versprochen worden.

„War Ihnen bewusst, dass so etwas in Österreich illegal ist?“, fragte Richterin Astrid Raufer alle Angeklagten. Der Auftraggeber habe entweder gar nicht darüber gesprochen oder versichert, dass der Anbau in Österreich legal sei, so der Tenor der Beschuldigten. Daran hätten sie zwar Zweifel gehabt, hätten aber in ihrer Lage keine andere Möglichkeit gesehen und deswegen zugesagt. „Als ich gesehen habe, dass es in einem Keller war, wusste ich, dass es illegal ist“, schilderte der fünfte Angeklagte.

Arbeitsbedingungen waren unangenehm

Ein Verteidiger führte die Umstände weiter aus: So hätten dort wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, des strengen Geruchs der Pflanzen, verwendeter Pestizide und des Einsatzes von Wärmelampen im engen Raum sehr unangenehme Arbeitsbedingungen geherrscht. Deswegen habe der dritte Angeklagte nach einigen Stunden aufgeben müssen und sei beim Eintreffen der Polizei auch nicht bei der Arbeit gewesen.

Ein weiterer Verteidiger argumentierte, dass die eigentlichen Hintermänner nicht gefasst seien und deswegen vermutlich mit derselben Masche wieder Plantagen aufbauen werden. Weiters seien die Angeklagten aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen, fehlender Bezahlung und des hohen Risikos „moderner Sklaverei“ zum Opfer gefallen.

Als mildernd wurden die Schuldeingeständnisse, der ordentliche Lebenswandel und der Fakt, dass der Großteil nicht geerntet wurde, gewertet. Das Urteil des Schöffensenats lautete 21 Monate Freiheitsstrafe für vier der fünf die Angeklagten. Der Viertangeklagte wurde wegen einer Vorstrafe und der längeren Arbeit auf der Plantage zu 24 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wird Prozesskostenersatz eingefordert. Das sichergestellte Suchtgift wird eingezogen. Rechtskräftig.