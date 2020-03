Eigentlich hätte am 20. März ja das große „Sisi“-Jahr in der Schloss Schönbrunn Kultur- u. BetriebsgesmbH. (SKB), der auch die Marchfeldschlösser Hof und Niederweiden unterstehen, mit der Ausstellungseröffnung an den beiden regionalen Standorten beginnen sollen – das Coronavirus machte aber natürlich auch vor diesen Saisoneröffnungen nicht Halt und so mussten die Veranstaltungen abgesagt werden, die Schlösser bleiben geschlossen.

„Bezüglich des Umgangs mit der Situation rund um das Coronavirus orientieren wir uns seitens der SKB an der Empfehlung der WHO bzw. der Weisung des Gesundheitsministeriums und der Bundesregierung. Situationen wie diese sind auch im Sicherheitskonzept der SKB berücksichtigt“, informiert Pressesprecherin Petra Reiner.

Als Präventivmaßnahme zur Eindämmung von Infektionen durch das Coronavirus (Covid-19) schließt das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort auf Grundlage des Erlasses des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ab sofort alle Standorte (Schauräume) der SKB – darunter Schloss Hof und Schloss Niederweiden – für Gäste bis zum 3. April. „Wir bedauern dies, bewerten die Entscheidung aber gleichzeitig als richtig im Interesse der Sicherheit und Gesundheit aller Gäste und der Mitarbeiter“, erklärt Reiner.

Ostermarkt ebenfalls abgesagt

Aber auch Schloss Marchegg wird in den nächsten Tagen verwaist sein: Sogar der große Marchfelder Ostermarkt musste abgesagt werden. Und auch der Ostermarkt auf Schloss Hof, eine der besucherreichsten Veranstaltungen in der Osterzeit im Bezirk, wird seine Pforten heuer nicht öffnen.

Die Musik-Virtuosen der Philharmonie Marchfeld können ebenfalls nicht aufspielen, das Frühlingskonzert, das für 21. März in Gänserndorf angesetzt war, wird nicht stattfinden können, wie Pressereferent Claus Haschke mitteilt: „Wegen höherer Gewalt wird das Philharmoniekonzert abgesagt. Ein Ersatztermin wird noch bekannt gegeben. Schon gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.“

In Groß-Enzersdorf fällt das Kabarettfestival, das ab Freitag den gesamten März stattfinden hätte sollen, dem Coronavirus zum Opfer und ist komplett abgesagt. Das gleiche gilt auch für die geplanten Feierlichkeiten zum 20. Geburtstagsfest des Frischemarktes am 21. März.

Um die Lebensmittelversorgung braucht man sich im Bezirk laut Landwirtschaftskammer-Obmann Manfred Zörnpfenning jedenfalls nicht zu sorgen: „Man sieht, wie notwendig starke regionale Landwirtschaft ist. Nach den unnötigen aber durchgeführten Lebensmittel-Hamsterkäufen konnte von österreichischen Erzeugern – und davon sind viele aus unserem Bezirk, darunter auch die Direktvermarkter – die Lebensmittelversorgung sichergestellt werden.“