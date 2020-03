Besonders schwer trifft die Corona-Pandemie die ohnehin durch immer strengere Auflagen oder das Rauchverbot geplagte regionale Gastronomie.

Viele Wirte im Grenzgebiet zu der Slowakei und Tschechien setzen auf Arbeitskräfte aus diesen Ländern. Erst vor Kurzem eröffnete Gabriela Paulovova ihr „Gasthaus am langen Weg“ in Groißenbrunn. Nach einem vielversprechenden Start zwingen die Maßnahmen jetzt auch Paulovova, ihr Lokal vorübergehend zu schließen. Laufende Ausgaben wie Pacht und Strom müssen natürlich weiterbezahlt werden. Erschwerend hinzukommt, dass ihr Personal aus der Slowakei und Tschechien stammt. Da die Angestellten in ihren Heimatländern Familie haben und das Lokal aufgrund Corona rund 80 % Umsatzrückgang verzeichnete, verließen die Angestellten Österreich.

In ihrer Heimat werden sie jetzt für mindestens zwei Wochen unter Quarantäne gestellt. So wie Paulovova geht es vielen Unternehmern – nicht nur Gastronomen – im Marchfeld, auch das Gasthaus „Zur Schiene“ in Marchegg ist betroffen. Wie lange die Sperre der Gastronomie aufrecht bleibt, steht derzeit freilich nicht fest.