„Heiliges Tier“ für den Glauben gequält: Prozess gegen 59-Jährigen

Als die Beamten am 28. Juni eintrafen, fanden sie ein ziemliches Gemetzel vor. Anlässlich des islamischen Opferfestes waren auf dem Grundstück im Marchfeld sieben Schafe geschächtet worden. Neben den Kadavern, dessen Blut direkt in den Erdboden sickerte, fanden die Polizisten auch einen 59-jährigen Türken, dessen Frau (55) und dessen Sohn (24) vor. Dieses Familientrio musste sich am Landesgericht Korneuburg wegen Tierquälerei vor Richter Manfred Hohenecker verantworten.

Mit welcher Form konservativer Kultur es der Richter hier zu tun bekam, stellte sich schon vor der Befragung der Ehefrau heraus. Ob er denn nicht für sie reden könne, fragte der 59-Jährige allen Ernstes den Richter. Natürlich musste die Frau für sich selbst reden, recht informativ war das Ganze halt nicht. Sie habe nur nach der eigentlichen Schächtung ihrem Mann geholfen. Die Tötung der Tiere habe ihr Mann vorgenommen, was dieser auch gar nicht bestritt.

„Das Betäuben der Schafe ist mir verboten“

Über zehn verschiedene Messer konnten sichergestellt werden, das Messer Nummer sechs identifizierte der 59-Jährige als das betreffende Schlachtmesser. Das aber sei laut dem Sachverständigen Holger Herbrüggen dafür nicht geeignet. Um die Voraussetzungen zu erfüllen, nämlich mit einem Schnitt beide Halsschlagadern zu durchtrennen, müsste es länger und die Klinge glatt sein. Mal ganz abgesehen davon, dass es keine vorgeschriebene Bewilligung eines Amtstierarztes für diese Schächtungen gab bzw. einer dabei gewesen wäre.

Was darüber hinaus aber auch schwer wog, war, dass die Tiere, nachdem sie - laut Gutachter - nicht fachgerecht geschlachtet wurden, nicht unmittelbar davor betäubt wurden, wie im Tierschutzgesetz vorgesehen. An der Stelle trafen dann wieder zwei Welten aufeinander. Der 59-Jährige argumentierte damit, dass ihm das Betäuben der Tiere durch seine Religion verboten sei. Fast im gleichen Atemzug sagte er auch, dass Schafe im Islam heilige Tiere seien und er die Tiere doch nie quälen würde.

Auch der Sachverständige stieß beim Angeklagten auf taube Ohren

Zudem habe er von den ganzen Vorschriften und Bestimmungen nichts gewusst. Es sei ein Auftrag der Religion gewesen. Da änderte das Gutachten von Herbrüggen, das nüchtern ausführte, welche Qualen dem Tier durch diese Art des Schlachtens zugefügt werden, auch nichts. Der 59-Jährige wiederholte stereotyp und uneinsichtig: „Mein Glaube sagt mir das.“ Nicht ganz unberührt blieb der Richter, als er endlich herausgefunden hatte, wer dem Familienvater nun bei den Schächtungen geholfen hatte - der 14-jährige Sohn und der 16-jährige Enkel.

Der mitangeklagte ältere Sohn dürfte allerdings nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen sein. Er habe damals Freunde zu besagtem Grundstück gelotst, um ihnen zum Opferfest zu gratulieren. Sein Pech war es, kurz vor der Polizei dort eingetroffen zu sein. Auch die Mutter wurde ohne Beweise und Zeugen im Zweifel freigesprochen. Der 59-Jährige wurde zu drei Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Ob er verstanden hat warum, bleibt sein Geheimnis.