Herbstzeitlose: Streit wegen Giftpflanzen in Auwiesen geht weiter

Zur Erinnerung: Der Obersiebenbrunner Landwirt Manfred Ohnutek züchtet seit 2015 Schottische Hochlandrinder auf einer Wiese in Eckartsau. Die Fläche hatte er zur Heugewinnung gepachtet. Erst zu spät erkannte er eigenen Aussagen nach, dass die Wiese mit der Herbstzeitlosen kontaminiert sei. Somit konnte er das Heu nicht verwenden und musste teures Futter zukaufen, was ihn finanziell ruinierte. Spritzmittel gegen die giftige Pflanze durfte Ohnutek auch nicht einsetzen, weil die Fläche unter Naturschutz steht. Der Fall liegt nun bei Gericht.

In den Auwiesen fühlt sich die giftige Herbstzeitlose sichtlich wohl. Foto: Ohnutek

Wie die NÖN erfuhr, gibt es aber noch viel mehr Landwirte, die mit den Bundesforsten wegen der Herbstzeitlosen im Clinch liegen. Biobauer Otmar Weber aus Engelhartstetten hatte für seine Schafzucht eine Wiese in Loimersdorf gepachtet. Mit Jahresende lief der Vertrag aus und der Landwirt gab die Fläche sofort zurück: „Die Bundesforste verpachten diese Wiesen, obwohl sie genau wissen, dass sie mit der Herbstzeitlosen verunreinigt sind. Die Giftpflanze ist im gesamten Nationalpark ein Problem.“

Sogar die BOKU sah sich die Situation vor Ort an. Wissenschaftlerin Silvia Winter zur NÖN: „Ich habe mich mit der Herbstzeitlosen intensiv im Rahmen meiner Dissertation beschäftigt und dazu einige Fachartikel verfasst.“ Es gebe auch eine detaillierte Kartierung der Wiesen in den Donau-Auen der Gemeinde Eckartsau: „In dieser ist deutlich sichtbar, dass auf mehr als 40 Prozent aller Wiesen in Eckartsau die Herbstzeitlose stark vorkommt.“

BOKU-Pflanzenschutzexpertin sieht dringenden Handlungsbedarf

Winter hatte auch Kontakt zu den Bundesforsten, diese würden das Problem aber nicht erkennen bzw. leugnen: „Sie zeigten sich im Gespräch mit mir auf jeden Fall uneinsichtig.“ Obwohl die Expertin betont hatte, dass dringender Handlungsbedarf bestehe. Den Kopf in den Sand zu stecken, bringe in diesem Fall nichts.

Was sagen nun die Bundesforste zur jüngsten Kritik? Nationalpark-Förster Franz Kovacs: „Bei uns gibt es die letzten Auwiesen. Die sind wertvoll und stehen deshalb unter Naturschutz. Auch die Herbstzeitlose ist Natur und per se nichts Schlechtes.“

Kovacs versteht natürlich, dass die Bauern mit der Pflanze keine Freude haben: „Würden sie im April mulchen und dabei die Samenkapseln vernichten, könnten sie die Ausbreitung der Herbstzeitlosen massiv eindämmen. Manche Landwirte tun dies auch, die haben dann kein Problem.“

Giftspritzen sei im Nationalpark natürlich streng verboten – auch das Düngen. Dieses würde zwar das Gras stärken und somit die Herbstzeitlose verdrängen, aber auch seltene kleine und ungiftige Pflanzen würden verschwinden: „Da geht es wieder um den Naturschutz.“ Zusammenfassend könnte man also sagen: Wenn die Ökologie der Ökonomie in die Quere kommt, wird es für Letztere schwierig.

