Einbrecher sitzt ein: Zu viel Spuren überführten ihn

Selten war der juristische Begriff der Gewerbsmäßigkeit so passend wie bei einer Verhandlung wegen fast 30 Einbruchsdiebstählen im Marchfeld. Der 30-jährige angeklagte Slowake häufte im Dezember 2019 und von 30. Mai bis 12. Juli 2021 derart viele Delikte an, dass man unter anderen Umständen durchaus von Arbeit reden könnte.

Allerdings dürfte sich der Mann trotz aller Routine nicht besonders professionalisiert haben. Das betonte auch Verfahrenshelfer Friedrich Balatka: „Wäre er sonst so dumm gewesen, massenhaft Spuren zu hinterlassen?“

Bereits 2015 musste er sich am Landesgericht Korneuburg wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls verantworten. Das Urteil lautete drei Jahre Freiheitsstrafe. Auch in seiner Heimat war der Mann nicht untätig. In der Slowakei begann sich seine kriminelle Energie in puncto Diebstahl bereits 2014 zu entfalten.

Die Anklageschrift der Staatsanwalt, vertreten durch Friedrich Köhl, umfasste diesmal vier Taten aus dem Dezember 2019 in Marchegg und ebenso viele in Groißenbrunn in der Nacht vom 24. auf den 25. Juni des Vorjahres. Gleich zehn Einbrüche beziehungsweise Versuche unternahm der Mann am 29. Juni in Breitensee, weitere elf in Marchegg am 12. Juli.

Abgesehen davon, dass der 30-Jährige „in alles Mögliche“ einbrach, wie es Köhl ausdrückte – also auch Pferdeställe, Geräteschuppen, Fischerhütten –, hinterließ er an mehreren Tatorten seine DNA sowie Diebesgut aus vorangegangenen Einbrüchen.

Trennung von schwangerer Freundin und fataler Unfall

Die Trennung von seiner schwangeren Freundin und ein fataler Unfall sollen den Slowaken so aus dem Gleichgewicht gebracht haben, dass er in sein früheres Verhalten verfiel.

Was bedeutete, dass er sich wieder im Drogenmilieu befand und keiner geregelten Arbeit nachging. So stellte es Balatka dar. Der seit 5. Dezember in Untersuchungshaft sitzende Mann wurde zu vier Jahren und zwei Monaten unbedingter Freiheitsstrafe rechtskräftig verurteilt.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden