Messer trotz Waffenverbots

Werbung

Einem Polizisten außer Dienst stachen am 23. Oktober dieses Jahres im Marchfeld an einem Motorrad Kennzeichen ins Auge. Der Beamte erkannte die „Fahrzeug-Dokumente“ als gefälscht. Als Kollegen des Tippgebers den Besitzer des Motorrads, einen 35-jährigen Kellner, befragten, fanden sie in dessen Rucksack zwei Messer – trotz des aufrechten Waffenverbots für den Mann.

Die Kombination ergab eine Verhandlung am Landesgericht Korneuburg, auch weil der 35-Jährige mit elf – teils einschlägigen – Verurteilungen bereits massiv vorbelastet war. Richterin Monika Zibral und der Angeklagte kannten einander schon von einer anderen Verhandlung: „Damals habe ich Sie freigesprochen.“ Das war im Falle dieser beiden Anklagepunkte eher nicht zu erwarten. Warum er denn, wenn er wisse, dass er keine Waffen mit sich führen dürfe, diese Messer dabei gehabt habe, wollte Zbiral von ihm wissen.

„Um Speck zu schneiden“, so die Antwort des 35-Jährigen. Er wollte sich mit Freunden zu einem Picknick treffen. Dann plauderte die Richterin aus dem Nähkästchen: „Jeder, absolut jeder, der mit Waffenverbot und einem Messer erwischt wird, erzählt mir, dass er Speck schneiden will.“ Sie wirkte enttäuscht ob der mangelnden Fantasie des Angeklagten. Übrigens: Speck konnten die Beamten im Rucksack nicht sicherstellen.

Die letzte Verurteilung des 35-Jährige stammte vom 28. Oktober dieses Jahres wegen Suchtmittel und fand somit nach dem aktuellen Vorfall statt. Juristisch musste nun die Richterin auf dieses Urteil Bedacht nehmen, denn hätte das Bezirksgericht Floridsdorf Kenntnis von den Taten am 23. Oktober gehabt, wären damals alle Anklagepunkte gemeinsam abgeurteilt worden. So wurden es zu den vier bedingten Monaten Freiheitsstrafe für das Drogendelikt vier weitere – unbedingte – für die Waffen und die gefälschten Taferln.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.